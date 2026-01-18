إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

أصيب 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الأحد، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، منها مناطق انسحب منها الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني، بمدينة غزة، إن 3 فلسطينيين أصيبوا بنيران مسيرة إسرائيلية، استهدفت مجموعة من الشبان في منطقة سوق السيارات، بحي الزيتون بمدينة غزة.

وأصيب فلسطينيان آخران برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع، حيث نُقل المصابان إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج.

كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر في المستشفى قوله إن الشابة إيمان بهاء العقاد (19 عاما) أصيبت برصاصة إسرائيلية في الصدر وذلك خلال وجودها بمنطقة المواصي، واصفا جراحها بالمتوسطة.

ووسط القطاع، قال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى إن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال في الرأس، في مدينة دير البلح، واصفا إصابته بالخطيرة.

وأفاد شهود عيان بأن مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها صوب هذا الشخص الذي كان في شارع المزرعة بدير البلح.

في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منازل المواطنين في منطقة بني سهيلا داخل مناطق انتشار الاحتلال شرق مدينة خان يونس.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات حيث قتلت 464 فلسطينيا وأصابت 1275 آخرين، كما تقيد بشدة إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع مأساوية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.