وزيرة خارجية ناميبيا تناقش في روسيا توسيع آفاق التعاون النووي

أجرت وزيرة الخارجية والتجارة الناميبية، سيلما أشيبالا موسافيي، محادثات في موسكو تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، من بينها الطاقة النووية. والتقت الوزيرة نيكولاي سباسكي، نائب المدير العام لشركة "روس آتوم" للشؤون الدولية، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما يشمل العمل المشترك في استغلال رواسب اليورانيوم، والتحضير لتوقيع اتفاق حكومي إطاري بين البلدين.

كما اجتمعت أشيبالا موسافيي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

وقال لافروف عقب اللقاء إن "المجالات الواعدة لتعاوننا الاقتصادي تشمل الاستكشاف الجيولوجي، واستخراج ومعالجة الموارد المعدنية، بما في ذلك اليورانيوم، والطاقة، والمجمع الزراعي الصناعي، ومصايد الأسماك".

وتُعد ناميبيا من أبرز منتجي اليورانيوم في العالم، إذ تسهم بنحو 10% من الإنتاج العالمي، وتملك حوالي 5% من إجمالي الموارد المعروفة عالميا. وتدرس الحكومة الناميبية منذ سنوات خيار اعتماد الطاقة النووية، في ظل سعيها إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها الطاقي.