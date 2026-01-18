مقتل 7 أشخاص في هجوم مسلّح قرب كيب تاون

قتل 7 أشخاص، بينهم امرأة، في هجوم مسلّح وقع فجر السبت في بلدة ماريكانا قرب مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وفق ما أعلنت الشرطة. وأوضحت في بيان أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاما، في حين أصيب 3 آخرون بجروح.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع بعيد منتصف الليل، ويرجّح أنه مرتبط بعمليات ابتزاز في المنطقة، مشيرة إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار ولم يتم توقيف أي مشتبه بهم حتى الآن، فيما أطلقت عملية ملاحقة واسعة.

سياق أوسع من العنف

ويمثل هذا الهجوم حلقة جديدة في سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعي التي تشهدها جنوب أفريقيا، وسط تفشّي الجريمة المنظمة والفساد. وكانت البلاد شهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي حادثتين داميتين حين اقتحم مسلّحون نزلا وحانة، ما أسفر عن مقتل نحو 24 شخصا بينهم أطفال. ووقع هجوم السبت في منطقة كيب فلاتس، المعروفة بانتشار العصابات وارتفاع معدلات الجريمة، إذ سجّل أكثر من ألفي جريمة قتل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.