مقتل امرأة بخاركيف وانقطاعات للكهرباء بمناطق تحت سيطرة روسيا

Ukrainian rescuers clear the rubble at the site of a heavily damaged Nova Poshta postal company terminal following an air attack in Novyi Korotych, Kharkiv region on January 13, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine.
مسعفون أوكرانيون يزيلون الأنقاض عقب هجوم جوي في بلدة بمنطقة خاركيف قبل أيام (الفرنسية)
Published On 18/1/2026
آخر تحديث: 09:00 (توقيت مكة)

قُتلت امرأة وأُصيب آخرون جراء ضربات روسية في مدينتي خاركيف وسومي شمال شرقي أوكرانيا، في حين شهدت المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق البلاد انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية.

وقال رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريكوف، الليلة الماضية عبر تطبيق تلغرام: "قُتلت امرأة إثر ضربة شنتها طائرة مسيّرة معادية على منزل"، في حين أوضح رئيس الإدارة العسكرية المحلية أوليغ سينيغوبوف أن الضحية شابة تبلغ من العمر 20 عاما.

وفي سومي، أفادت خدمات الطوارئ بأن ضربة جوية استهدفت منطقة سكنية وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح، بينهم طفل (7 سنوات)، وألحقت أضرارا بـ15 مبنى.

وتشن روسيا يوميا ضربات على أوكرانيا منذ نحو 4 سنوات. وفي الأشهر الأخيرة، أضعفت سلسلة من الضربات الروسية الواسعة النطاق شبكة الطاقة الأوكرانية بشدة، مما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي والتدفئة في خضم موجة صقيع.

وفي هذا السياق، ذكرت السلطات المعيّنة من قبل روسيا، أمس السبت، أن انقطاعات في التيار الكهربائي وقعت في الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا عقب هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية.

In this photo provided by Ukraine's 65th Mechanized Brigade press service, a soldier prepares a MILAN, a Franco-German anti-tank missile system, during a drill close to the frontline on the site of heavy battles with the Russian troops in the Zaporizhzhia region, Ukraine, Sunday, Jan. 4, 2026. (Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP)
جندي أوكراني يجهّز صاروخا مضادا للدروع خلال تدريب قرب خطوط التماس في منطقة زاباروجيا (أسوشيتد برس)

تأثر وتحذير

وقال حاكم المنطقة المعيّن من قبل موسكو، يفغيني باليتسكي، عبر تطبيق تلغرام إن "جزءا كبيرا" من منطقة زاباروجيا قد تأثر، وذكر أن المولدات تزود المنشآت الحيوية، مثل المستشفيات، بالكهرباء وتضمن إمدادات المياه، وحث السكان على الصبر في أثناء إجراء أعمال الإصلاح.

وفي الوقت نفسه، حذر باليتسكي من عقوبات بحق من ينشر لقطات تُظهر استخدام أنظمة الدفاع الجوي أو آثار الضربات.

يُشار إلى أنه تم تداول مقاطع فيديو في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها تُظهر ضربات بطائرات مسيّرة على محطة فرعية بالقرب من مدينة ميليتوبول.

ووفقا للسلطات المعيّنة من قبل روسيا، فقد أثّر انقطاع التيار الكهربائي أيضا على الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة خيرسون المجاورة. وقال حاكم المنطقة المعيّن من قبل الكرملين، فلاديمير سالدو، إن عدة مئات من المستوطنات باتت دون كهرباء.

وعلى الصعيد السياسي، وصل وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة، أمس، لإجراء محادثات مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في ميامي بولاية فلوريدا، بشأن خطة واشنطن لإنهاء الحرب، وسط صعوبة إحراز تقدم ملموس في جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع.

المصدر: الجزيرة + وكالات

