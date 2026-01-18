لقاء رئاسي يمني بقيادات جنوبية تمهيدا لمؤتمر الحوار بالرياض

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي على أهمية مؤتمر الحوار الجنوبي المزمع عقده بالعاصمة السعودية الرياض في الأيام المقبلة، بالوصول إلى رؤية تلبي تطلعات أبناء الجنوب كافة، مؤكدا أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة، باعتباره مظلة جامعة تستوعب مختلف المكونات الجنوبية دون إقصاء.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" شدد العليمي أثناء لقائه في الرياض قيادات جنوبية قدموا من العاصمة المؤقتة عدن أمس السبت، في إطار التهيئة لمؤتمر الحوار الجنوبي، على أهمية "إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، والحفاظ على الاستقرار العام".

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي "إن ما يجري لا يُمثل انتصار طرف على آخر، ولا يقوم على منطق الغالب والمغلوب، بل يأتي في إطار تصويب المسار".

بدورها، ثمنت القيادات الجنوبية وفي مقدمتها القياديان في المجلس الانتقالي، محافظ حضرموت الأسبق اللواء أحمد سعيد بن بريك، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي الرعاية السعودية للمؤتمر، واصفين إياه بأنه "يضع القضية الجنوبية في مسارها الصحيح وفق إرادة أبناء الجنوب".

لقاء تشاوري جنوبي

من جهته، قال عضو المجلس الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي اليوم "في لقائنا الجنوبي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أكدنا أن المواقف الوطنية تجاه قضية الشعب ثابتة وغير قابلة للمساومة".

وشدّد المحرمي وهو عضو بالمجلس الانتقالي الجنوبي (الذي أعلن حله)، على أهمية إجراء تقييم مسؤول لمسار المرحلة الماضية لتصحيح الاختلالات وتطوير الأداء، مع التمسك الكامل بالحقوق الوطنية المشروعة.

وأشار إلى أن التواصل المستمر مع السعودية يمثل خيارا إستراتيجيا يساعد على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، مؤكدا المضي نحو تحقيق الأهداف العادلة بدعم الأشقاء.

إعلان

وقبل أسبوعين دعت الرياض جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لحل القضية الجنوبية، استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وأفادت "سبأ" أمس السبت بأن السلطات والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة حضرموت اليمنية ناقشت باجتماع المشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي، في إطار التحضيرات الجارية للمؤتمر.

وشدد محافظ حضرموت، وعضو المجلس الرئاسي سالم الخنبشي، على ضرورة توحيد رؤية حضرموت الحقوقية، وتمثيلها تمثيلا عادلا يليق بمكانتها السياسية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية ومطالبها المشروعة.

وخلال جلسة بمجلس الأمن بشأن اليمن الخميس الماضي، قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إن مستقبل قضية الجنوب في اليمن لا يمكن أن يحدده أي طرف بشكل منفرد أو أن يفرض بالقوة، وأكد أن الحوار الجنوبي الجنوبي المرتقب له أهمية للتحضير لعملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

وسيطرت القوات الحكومية مؤخرا على المحافظات الجنوبية والشرقية في تحول لافت، بعد أن كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، عقب بسط نفوذه مطلع ديسمبر/كانون الثاني الماضي على محافظتي حضرموت والمهرة.