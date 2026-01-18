كيف فعّل الشرع الخطة "ب" لإخضاع قسد خلال ساعات؟

أثار الانهيار السريع لقوات "قسد" أمام الجيش السوري ومقاتلي العشائر العربية منذ الصباح الباكر تساؤلات كبيرة حول أسباب هذا الانهيار المفاجئ، وكذلك هوية تلك العشائر التي أدت انتفاضتها إلى طرد مقاتلي التنظيم من مساحات واسعة ومواقع إستراتيجية يسيطر عليها منذ سنوات شملت أكبر حقول للنفط والغاز في سوريا ومطارا عسكريا إستراتيجيا.

ويرى مراقبون أن ما وصفوه بانتفاضة العشائر كان لها عامل الحسم في سرعة التقدم، حيث إن الانتفاضة هذه المرة كانت مختلفة عن المرات السابقة، إذ دارت خلال المواجهات السابقة اشتباكات بقيت محدودة مع مقاتلي قسد، ولم تتجاوز مدتها بضعة أيام قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها، إما بعد اتفاقات ثنائية بين الطرفين، وإما بعد وساطة من أميركا، الطرف الداعم لقسد سياسيا وعسكريا خلال السنوات الماضية.

ويشير المراقبون إلى أن العشائر العربية حرصت في هذه المرة على عدم إعلان "الانتفاضة" والعمل العسكري لطرد قسد بشكل فردي وباسم قبيلة بعينها، وإنما كانت معظم البيانات باسم تجمع للعشائر سواء في محافظة الرقة أو دير الزور وصولا إلى مدينة البوكمال على أقصى الحدود السورية مع العراق.

ويقول الخبير العسكري وليد العيسى إن خطابات العشائر ودعوتها خلال اليومين الماضيين لبعض أبنائها للانشقاق عن قسد، جاءت متسقة مع خطاب الحكومة السورية ودعوتها التنظيم للامتثال لاتفاق 10 مارس/آذار 2025 الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، والذي يتضمن اندماج قسد في الدولة السورية بموعد أقصاه نهاية العام الماضي، وكذلك تسليم المطارات وحقول النفط والغاز والمنافذ الحدودية الدولية التي يسيطر عليها التنظيم، وهو ما لم يتم بشكل سلمي.

ويضيف العيسى وهو من أبناء محافظة دير الزور ذات الطابع العشائري بالمجمل، أن تمنّع قسد عن الوفاء بالتزاماته رغم المهل العديدة التي منحتها دمشق له، وكذلك المعارك التي دارت في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب قبل أسبوعين وأدت في نهايتها إلى طرد التنظيم من الحيين المذكورين، هو ما دفع الجيش السوري لاستكمال عمليته العسكرية ضد جيوب التنظيم بالتوجه لمدينة دير حافر شرق حلب قبل أن يوسع سيطرته على مناطق غرب نهر الفرات ليطرق أبواب محافظة الرقة.

وأشار الخبير العسكري إلى أن العشائر العربية استكملت بدورها جزءا كبيرا من المهمة باتجاه مدينة الرقة، وكذلك في ريف محافظة دير الزور المجاورة التي كان للعشائر الدور الأبرز في طرد التنظيم من مناطق واسعة فيها، خاصة أن قسد لا يملك أي قاعدة شعبية في تلك المناطق، على عكس تلك العشائر التي تملك الأرض والقاعدة الشعبية العريضة.

وأشار العيسى إلى أن العشائر العربية حرصت على إظهار روح الوحدة والتكاتف خلال العمليات والمواجهة مع قوات قسد، وعدم محاولة كل عشيرة تصوير التقدم والزحف العسكري على أنه نصر لها ولأبنائها فقط، وإنما أكدت حرصها على وحدة سوريا.

من هي العشائر العربية المنتفضة ضد قسد؟

وأضاف الخبير العيسى إلى أن العشائر العربية ضاقت ذرعا خلال السنوات الماضية بانتهاكات وظلم قسد لأبنائها، وسيطرته على الموارد النفطية في أراضيها واستثمارها لصالحه، ومن هنا، جاءت انتفاضة العشائر في محافظتي الرقة ودير الزور، وهما ذواتا غالبية عربية ساحقة، ضد تنظيم قسد الذي تقوده شخصيات من المكون الكردي، معظمها من خارج البلاد ولا يحظى بقاعدة شعبية فيهما، رغم سيطرته على غالبية مساحتيهما والموارد فيهما، مُسندا بدعم الولايات المتحدة للتنظيم في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد عام 2014.

وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة قد أشرف على إنشاء وتسليح ما يسمى "بقوات سوريا الديمقراطية" (قسد اختصارا)، وأشرفت هي كذلك على تجنيد عناصر تابعة لعشائر عربية في الريف الشرقي من محافظة دير الزور.

وتسكن دير الزور وما حولها قبائل عربية، وتتوزع في مناطق مختلفة منها، ويعود تاريخها هناك إلى عصور قديمة، وهاجرت من اليمن وشبه الجزيرة العربية وانتشرت في العراق وسوريا حول نهر الفرات، وفق المصادر التاريخية.

وكان لهذه القبائل دور سياسي كبير في المنطقة نتيجة حضورها وامتدادها الكبيرين فيها. ومن أهم هذه العشائر العقيدات والبكارة وشمر وطيّئ (طي).

قبيلة العقيدات (العكيدات)

وتعدّ قبيلة العقيدات من أكبر وأهم القبائل في منطقة شرق الفرات، وهي الكبرى في محافظة دير الزور، وتنتشر على ضفتي نهر الفرات وصولا إلى البوكمال على الحدود العراقية شرقا، ومن البصيرة حتى مركدة على ضفتي نهر الخابور باتجاه محافظة الحسكة.

وتتفرع القبيلة إلى 3 فروع هي بو جامل "كامل" وبو جمال "كمال" والزامل "شعيطات"، وتربطها ببعض القبائل علاقات قرابة مثل قبائل البوليل والبوحردان.

وأدّت القبيلة التي لها امتدادات خارج حدود سوريا أيضا، خلال الثورة السورية ضد النظام السوري المخلوع أدوارا عسكرية وسياسية مختلفة، وشكلت مجموعة كبيرة من الفصائل، انضم كثير منها إلى الجيش السوري الحر، وقد قتل كثير من أبنائها في مذابح بأيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن عشائر العقيدات عشيرة البوسرايا، وتنتشر على الجانب الأيمن لنهر الفرات بين مدينة دير الزور وبلدة التبني، وفي بلدات وقرى شرقي مدينة دير الزور، مثل قرية بقرص التي تبعد 10 كيلومترات غرب الميادين و30 كيلومترا جنوب شرق مدينة دير الزور، وقد استقر قسم كبير من العشيرة في محافظة الرقة، حيث مركز المدينة وحي الخربة.

قبيلة البقارة (البكارة)

وكذلك، للبقارة حضور في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة قسد، وهي عشيرة عربية معروفة تنتشر في معظم أنحاء سوريا، وتعتبر منطقة دير الزور مركز ثقلها، وتنقسم إلى قسمين أساسيين: بقارة الزور وتقطن على ضفاف الفرات من الجهة الشرقية، وبقارة الجبل وتسكن جبل عبد العزيز في محافظة الحسكة، وللقبيلة انتشار في مناطق رأس العين وتل أبيض وتل تمر والحسكة وهي مناطق ما يزال بعضها تحت سيطرة قسد.

وكما فعل معظم القبائل، أيّد قسم من أبناء القبيلة الثورة ضد النظام المخلوع، ووقف قسم كبير منهم إلى جانب النظام، فيما انضوى قسم آخر منهم تحت سلطة الحركات المسلحة الكردية، قبل أن ينشق الكثير منهم وينضموا لقوات العشائر والجيش السوري ضد تنظيم قسد.

وبالإضافة إلى قبيلتي العقيدات والبكارة اللتين يذهب بعض المؤرخين أن عدد أفرادهما يتجاوز المليون شخص داخل سوريا وامتداداتها التي تصل إلى العراق وبعض المناطق بشبه الجزيرة العربية، فإن هنالك قبائل وعشائر أخرى تقطن منطقة الجزيرة الفراتية الشاسعة بأعداد متفاوتة، ويصعب حصرها بسبب تشعّبها وتداخلها، مثل قبائل شمّر وعنزة وطي والمَشاهدة والمَجاودة والجبور والمعامرة والنعيم والعجيل والخرشان وغيرها.

ومساء اليوم الأحد، وبعد تداعي قوات قسد أمام مقاتلي العشائر والجيش السوري خلال ساعات، وجه الرئيس السوري أحمد الشرع رسالة للعشائر دعاهم فيها للالتزام بالهدوء وفتح المجال لتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار واندماج قسد الكامل في الجيش.

ونص الاتفاق الجديد مع قسد وفق ما رشح من بيانات على تسليم جميع حقول النفط في البلاد للحكومة السورية، وانسحاب قوات قسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار، وتسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة، وكذلك نص الاتفاق مع قسد على دمج كل المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.