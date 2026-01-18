فقد ذراعيه بقصف إسرائيلي.. تفاعل واسع مع صورة طفل غزي في صلاة الفجر

في مشهد إنساني مؤثر، تصدر مقطع فيديو يُظهر الطفل الفلسطيني محمود عجور، وهو يؤدي صلاة الفجر في أحد مساجد قطر، منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نجا من قصف للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، والذي أسفر عن بتر ذراعيه، قبل أن يُنقل إلى الدوحة لتلقي العلاج.

ويظهر في الفيديو الطفل محمود عجور، الذي لم يتجاوز العشر سنوات، وهو يؤدي الصلاة بثبات وإيمان رغم إصاباته البالغة التي غيّرت مجرى حياته، مما جعله رمزا للصمود الفلسطيني أمام التحديات الجسدية والنفسية التي خلفتها الحرب.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفه مغردون بأنه مشهد مؤثر يهز القلوب، ويُظهر أن الطفل محمود، رغم فقدانه ذراعيه، لم يفقد طريقه إلى الصلاة وإيمانه العميق.

وأضاف آخرون أنه، وبرغم المعاناة، يُظهر رغبة صادقة في العبادات والطاعات والعمل التطوعي، إلى جانب إرادة صلبة وتصميم راسخ.

وعلق مغردون بالقول إن "الحرب سرقت ذراعيه، لكنها لم تسرق إيمانه"، بينما كتب آخر: "الطفل محمود عجور من مصابي غزة، مبتور اليدين، يؤدي صلاة الفجر بثبات وإيمانٍ يلامس القلوب".

واعتبر مغردون أن المشهد يتجاوز كونه لحظة دينية، ليصبح رسالة إنسانية عميقة تعكس قدرة الإنسان على التمسك بالأمل رغم الفقد والألم، مؤكدين أن الطفل محمود عجور قدم نموذجا حيا لمعنى الصبر والثبات في مواجهة الإعاقة التي فرضتها الحرب.

ورأى ناشطون أن الانتشار الواسع للمقطع يعكس حجم التعاطف مع أطفال غزة، الذين يدفعون الثمن الأكبر للحرب، مشيرين إلى أن قصة محمود تختصر معاناة جيل كامل حُرم من أبسط حقوقه، لكنه لا يزال متمسكا بالحياة والإيمان.

وكانت المصورة الفلسطينية سمر أبو العوف قد التقطت صورة للطفل محمود عجور لحساب صحيفة نيويورك تايمز، وفازت بها بجائزة وورلد برس فوتو لعام 2025، في نسخة تُعد الأعرق في مجال التصوير الصحفي على مستوى العالم.

وأثنت لجنة التحكيم على "التركيبة القوية للصورة والاهتمام بالضوء"، وعلى موضوعها الذي يدفع إلى التفكير، خصوصا في الأسئلة المتعلقة بمستقبل الصبي محمود.