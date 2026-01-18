عراقجي: نسعى للتوصل إلى اتفاق تعاون أمني مع العراق

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تعمل على التوصل لاتفاق تعاون أمني مشترك مع العراق.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في طهران، إن "إيران جاهزة لتوسيع مجالات التعاون الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية مع العراق، والتوصل إلى اتفاقية تعاون شامل مشترك".

وأكد الوزير الإيراني ارتياح بلاده لإخلاء قاعدة عين الأسد العراقية من القوات الأميركية، ووصف الخطوة بأنها مؤشر مهم على تعزيز استقلال العراق وسيادته.

من جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن زيارته الحالية إلى إيران تستند إلى العلاقات القوية بين البلدين.

وقال حسين "أكدنا استمرارية التواصل بين العراق وإيران وكيفية التعامل مع الوضع الحالي في المنطقة".

ووصل وزير الخارجية العراقي اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، للقاء الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين آخرين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن حسين سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الإيراني بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى جانب عدد من المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف أن المباحثات ستتركز على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، والتوترات القائمة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم الحوار الإقليمي.