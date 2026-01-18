العثور على حطام طائرة صغيرة بإندونيسيا واستمرار البحث عن الركاب

أعلنت فرق الإنقاذ الإندونيسية اليوم الأحد أنها عثرت على حطام طائرة صغيرة غداة فقدان الاتصال بها في شرق البلاد، من دون ظهور أي أثر للركاب العشرة الذين كانوا على متنها.

وكانت السلطات الإندونيسية قد أعلنت بعد ظهر السبت فقدان الاتصال بهذه الطائرة التابعة لشركة "إندونيسيا إير ترانسبورت"، والتي أقلعت من يوجياكارتا متجهة إلى ماكاسار، بعد أن اختفت من على شاشات الرادار، بعد وقت قصير من تلقيها تعليمات من مراقبة الحركة الجوية بتصحيح مسار اقترابها.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في ماكاسار محمد عارف أنور خلال مؤتمر صحفي إن الفرق حدّدت ما يبدو أنه "هيكل الطائرة، والجزء الخلفي، ونوافذها". وأضاف أن وحدة إنقاذ تم إرسالها جوا أيضا في محاولة للعثور على الركاب.

تفاصيل وصعوبات

وكانت الطائرة تقل 3 موظفين من وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في مهمة لمراقبة الموارد في المنطقة، إضافة إلى 7 من أفراد الطاقم. ويشارك في عمليات البحث أكثر من 1000 شخص.

من جهته، قال بانغون ناووو، وهو مسؤول عسكري محلي، للصحفيين إن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات بسبب التضاريس الوعرة والضباب.

وتعتمد إندونيسيا، الأرخبيل الشاسع في جنوب شرق آسيا، بشكل كبير على النقل الجوي لربط آلاف من جزرها، غير أن سجل البلاد ضعيف على صعيد سلامة الطيران، مع وقوع عدة حوادث قاتلة في السنوات الأخيرة.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي، تحطمت مروحية تقل 6 ركاب واثنين من أفراد الطاقم بعد وقت قصير من إقلاعها في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية، ولم ينجُ أحد.

وبعد أقل من أسبوعين، قُتل أربعة أشخاص في حادث تحطم مروحية أخرى في منطقة إيلاجا النائية في مقاطعة بابوا.