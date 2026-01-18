عاجل,
عاجل | بلومبرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: ترامب سيتولى رئاسة المجلس وسيقرر من يدعى للانضمام إليه

ترامب ومادورو
Published On 18/1/2026
|
آخر تحديث: 02:38 (توقيت مكة)

عاجل | بلومبرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: إدارة ترامب تطالب الدول الراغبة في مقعد دائم بالمجلس المساهمة بمليار دولار

عاجل | بلومبرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد من قبل الرئيس

عاجل | بلومبرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية مع صوت واحد لكل دولة على أن تخضع لموافقة ترمب

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

