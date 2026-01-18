عاجل | بلومبيرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: إدارة ترامب تطالب الدول الراغبة في مقعد دائم بالمجلس المساهمة بمليار دولار

عاجل | بلومبيرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد من قبل الرئيس

عاجل | بلومبيرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية مع صوت واحد لكل دولة على أن تخضع لموافقة ترمب

عاجل | بلومبيرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: ترامب سيتولى رئاسة المجلس وسيقرر من يدعى للانضمام إليه

عاجل | بلومبرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: يحق للرئيس ترامب في جميع الأوقات تعيين خلف له في منصب الرئيس

عاجل | بلومبرغ عن مسودة ميثاق مجلس السلام: المجلس منظمة دولية تهدف لضمان السلام في المناطق المتأثرة بالنزاعات

عاجل | روبيو: أتطلع إلى العمل مع علي شعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة لبناء مستقبل أفضل لشعب القطاع والمنطقة بأسرها

عاجل | أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو لم يستشر بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة لأنه لا يمتلك حق التدخل

عاجل | أكسيوس عن مصدر: لدى مستشاري ترامب صبر ضئيل تجاه اعتراضات نتنياهو على المضي قدما في المرحلة الثانية من خطة غزة

عاجل | أكسيوس عن مسؤول أميركي: سيواصل نتنياهو سياساته بينما سنواصل نحن المضي قدما في خطتنا ولا يستطيع عمليا معارضتنا

عاجل | أكسيوس عن مسؤول أميركي: إذا أراد نتنياهو منا التعامل مع غزة فسيكون ذلك وفق طريقتنا وقد تجاوزناه في هذا الشأن

عاجل | أكسيوس عن مسؤول أميركي: على نتنياهو الالتزام ببرنامجنا ما لم يرغب بإعادة قواته للقتال بغزة مع انسحابنا من الأمر

التفاصيل بعد قليل..