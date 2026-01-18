صور أقمار صناعية توثق تمدد مخيمات النازحين السودانيين في الأبيض

أظهرت صور أقمار صناعية التقطت خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 17 يناير/كانون الثاني 2026، زيادة ملحوظة في تجمعات النازحين داخل واحد من أكبر مخيمات النزوح في مدينة الأُبيّض السودانية، عاصمة ولاية شمال كردفان.

وتبين المقارنات الزمنية للصور الفضائية -التي حصلت عليها الجزيرة- توسعا واضحا في المساحات المشغولة بالخيام المؤقتة داخل المدينة، ما يشير إلى موجة نزوح جديدة خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني 2026، ويعزز موقع الأبيض كنقطة استقرار مؤقتة إلى جانب كونها إحدى نقاط العبور الرئيسية على مسارات النزوح للأشخاص الفارين من المناطق الواقعة في الجنوب.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية عالية الجودة الملتقطة بين تاريخي 2 و14 يناير/كانون الثاني الجاري وجود زيادة في خيام النازحين بجانب الميناء البري بالمدينة حيث توسعت مساحتها بقرابة 67 ألف متر مربع.

مخيم الأبيض في الفترة من 2 – 14 يناير

كما أوضحت الصور متوسطة الجودة الملتقطة في 17 يناير/كانون الثاني أن المخيم تزايد مرة أخرى في الفترة بين 14 و17 يناير/كانون الثاني بالمقارنة بين الصور عالية ومتوسطة الجودة حيث ظهرت زيادة جديدة في المساحة تقدر بنحو 4,800 متر مربع.

وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية أن أول رصد لهذه المخيمات يعود إلى يوليو/تموز 2024، مع تسجيل توسعات متواصلة خلال الفترات اللاحقة، وصولا إلى الزيادة الأخيرة التي رصدت مطلع يناير/كانون الثاني 2026.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح 42,780 شخصا في ولاية شمال كردفان خلال الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، كما وثّقت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة ثلاث حوادث نزوح على الأقل في الولاية خلال الفترة من 21 إلى 30 ديسمبر 2025، ما يوفر سياقًا زمنيا يفسر الزيادة التي رصدت لاحقًا عبر صور الأقمار الصناعية.

وتكتسب مدينة الأبيض أهمية خاصة في مشهد النزوح بغرب وجنوب السودان بحكم موقعها الجغرافي الذي يربط ولايات كردفان بعدد من المسارات المؤدية إلى ولايات أخرى أكثر استقرارًا نسبيًا.

ومع تصاعد وتيرة النزوح من مناطق النزاع جنوبًا وغربًا، تحولت المدينة تدريجيًا من نقطة عبور مؤقتة إلى مساحة استقرار هش ما زاد الضغط على بنيتها الخدمية الحدودة، وأدى إلى نشوء مخيمات نزوح داخل نطاقها الحضري وعلى أطرافها.