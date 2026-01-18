دبلوماسي سوري: ما يحدث شرق الفرات انتفاضة شعبية ضد "قسد"

قال الدبلوماسي في الخارجية السورية أشهد صليبي -في مداخلة بقناة الجزيرة- إن التحركات الميدانية التي تقوم بها قوات الجيش السوري تهدف إلى إجبار قوات "قسد" على الالتزام باتفاق 10 مارس/آذار، لافتا إلى أن ما يحدث في منطقة شرق الفرات أشبه بانتفاضة شعبية.

وأضاف صليبي أن قسد لم تلتزم طوال 9 أشهر بالاتفاق، وأن الحكومة السورية وصلت إلى طريق مسدود في التعامل معها، "فكان لابد من القيام بإجراءات عسكرية لتحريك الملف بطريقة صحيحة وإجبار قسد على الالتزام بما تم التوقيع عليه".

وأشار إلى أن قسد تعهدت بأخذ الحقوق والقيام بالواجبات خلال الاتفاق الذي وقعته مع دمشق، لكنها لم تتجاوب، بل بالعكس ماطلت في محاولة منها لكسب الشرعية من الحكومة، حسب تعبيره.

ووفق الدبلوماسي السوري، فإن قوات الجيش لم تدخل منطقة الجزيرة، لكن هناك ما يشبه انتفاضة شعبية، لأن الناس ضاقت ذرعا بتنظيم قسد.

وقال الدبلوماسي بالخارجية السورية إن الجيش السوري يتواجد الآن في غرب الفرات، في مناطق دير حافر ومسكنة والطبقة، مشيرا إلى أن تحركات الجيش أجبرت قسد على الخروج بتصريحات وصفها بأنها خارج السياق المعروف.

وتشهد منطقة شمال شرقي سوريا تطورات ميدانية متسارعة، شملت سيطرة الجيش السوري على مناطق غرب الفرات وانسحابات واسعة لقوات قسد.

ورقة الحل

وقال صليبي إن الحكومة السورية تتوقع من تنظيم قسد أن يوافق على ورقة الحل التي قدمتها له ويبدأ في اتخاذ الإجراءات المطلوبة منه.

وشدد الدبلوماسي السوري في حديثه للجزيرة على أن حكومته لا ترى أن قسد هي الممثل عن المكون الكردي، الذي هو ركيزة أساسية من مكونات الشعب السوري، ولفت إلى وجود انقسامات وتوجهات داخل قسد أغلبها في جناحه العسكري، ويوجهها حزب العمال الكردستاني بشكل مباشر، ولكنْ هناك أيضا اتجاه وطني يحاول حل المشكلة تحت سقف الدولة السورية.

وأشار صليبي إلى أن "رؤية القيادة السورية تقضي بأن حق الأكراد لا يمكن التفاوض عليه"، لأن هذا المكون تعرض للظلم مثل باقي الشعب السوري، وأن قسد لا تمثلهم، بل يمثلهم من يختارونه في مجلس الشعب وفي المحافظات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن مساء الجمعة إصدار مرسوم خاص قال إنه يضمن حقوق الأكراد وخصوصياتهم لتكون مصونة بنص القانون.

وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن المرسوم الذي يحمل رقم (13) لعام 2026 يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.