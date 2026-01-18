تنصيب الجنرال دومبويا رئيسا لغينيا وإعلان نهاية الفترة الانتقالية

نُصّب الجنرال مامادي دومبويا رئيسا لغينيا، في حفل أقيم السبت في كوناكري، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 86% من الأصوات، حيث حظي بالاستحقاق الرئاسي من دون خوض حملة انتخابية فعلية.

وأقسَم الرئيس أمام نحو 50 ألف شخص على الدستور الجديد الذي أُقر باستفتاء في سبتمبر/أيلول 2025، ما يضع حدا لفترة انتقالية أمسك خلالها بالسلطة إثر انقلاب قاده قبل أكثر من 4 سنوات.

وظهر دومبويا (41 عاما) بالزي التقليدي الفضفاض والقبعة البيضاء، وظهر في صحة جيدة، ودخل استاد لانسانا-كونتي وحيّا الجمهور وقوفا في سيارة عسكرية واكبتها وحدة من الدراجين.

وقال دومبويا عند أداء اليمين الدستورية "أقسم أمام الله، وأمام شعب غينيا، أن أحترم وأن أفرض احترام الدستور والقوانين وقرارات القضاء".

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية نُظّمت بعد 4 سنوات من انقلاب وقع في سبتمبر/أيلول 2021 وأطاح بالرئيس المدني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ عام 2010.

وكان المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب قد تعهّد بإعادتها إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يفِ بهذا الوعد، وساد جو من القمع في البلاد، اتسم بتزايد الاعتقالات وتعليق عمل الأحزاب والإخفاءات القسرية واختطاف المعارضين.

وعلى مدى أشهر، ندرت إطلالات دومبويا ولم يدل بتصريحات علنية، ما أثار تكهّنات حول وضعه الصحي وقدرته على تولي مهامه الجديدة، حيث اقتصرت مواقفه خلال الأسابيع الأخيرة على تصريحات مسجّلة بالفيديو.

وحضر المراسم عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية، بينهم الرئيس الرواندي بول كاغامي، والغامبي أداما بارو، والسنغالي باسيرو ديوماي فاي، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والليبيري جوزيف بواكاي.

كما حضر الجنرال آسيمي غويتا الذي يتولى رئاسة مالي منذ انقلابين شهدتهما البلاد في 2020 و2021، إضافة إلى رئيس دولة الغابون الجنرال بريس أوليغي أنغيما.