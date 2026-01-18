تسريب صادم.. "المتحري" يكشف تنسيقا خفيا بين قسد وفلول نظام الأسد

كشف برنامج "المتحري" على قناة الجزيرة تفاصيل صادمة عن طبيعة العلاقة بين قوات "قسد" وفلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، استنادا إلى تسجيلات ومحادثات جرى الحصول عليها عبر اختراق سيبراني استهدف هواتف ضباط وشخصيات بارزة مرتبطة بالنظام السابق.

وأظهرت التسريبات محادثة بين منفذ الهجوم السيبراني وبين أيمن جابر، صهر عائلة الأسد وأحد أبرز داعمي المليشيات التي قاتلت إلى جانب قوات النظام المخلوع، تضمن حديثا صريحا عن نقل شخصيات عسكرية والتنسيق مع قوات قسد.

وبحسب التسجيل، عرض منفذ الهجوم السيبراني إمكانية نقل شخصية عسكرية تُدعى "سهيل" إلى مناطق سيطرة الأكراد شمال شرقي سوريا، قائلا "بالنسبة لسهيل، إن أردتم أستطيع نقله إلى القامشلي (حيث مناطق الإدارة الذاتية)"، ليرد أيمن جابر بالموافقة قائلا "نعم".

وأوضح المتحدث الأول أن وجود سهيل في تلك المناطق يتيح له إدارة ما يريده من هناك، مع إمكانية إعادة تجميع جنوده وإخراجهم لاحقا.

وفي سياق الحديث عن التنسيق المباشر، أشار أيمن جابر إلى إمكانية ترتيب لقاء مع قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، قائلا "لازم بوقت من الأوقات إذا جيت لهون نجيبه لمظلوم نشوفه، هون محل ماني موجود، نلتقي بالشباب".

غير أن منفذ الهجوم السيبراني رد موضحا أن مظلوم عبدي لا يستطيع الحضور إلى المكان المقترح، مقترحا بديلا في العراق، قائلا "لا مظلوم.. مظلوم لا يستطيع.. في العراق، هل تستطيع أن تأتي إلى العراق؟"، ليجيب جابر مؤكدا قدرة عبدي على الحضور بقوله "مظلوم بيجي لهون، كيف ما بيجي؟ عم بيجي لهون".

عبدي: نحن مع الطائفة العلوية

وفي تسجيل آخر ضمن التحقيق، ظهر محمد جابر، شقيق أيمن جابر وقائد مليشيا "صقور الصحراء" المقربة من نظام الأسد المخلوع، متحدثا عن طبيعة العلاقة مع قسد، واصفا عناصرها الذين يتواصل معهم بأنهم "أشخاص عاديون".

وأوضح محمد جابر أن قسد طلبت أعدادا كبيرة من المقاتلين، لكنه أبدى تحفظه على تلبية هذه الطلبات، قائلا "هني طالبين أعداد كبيرة، فقلت له أنا ما بقدر أعطيكم أعداد كبيرة".

وأشار إلى أن الطلبات شملت عناصر ذات خبرات قتالية متخصصة، مضيفا "قالولي محتاجين رامي دبابة، رامي صاروخ".

ولفت محمد جابر إلى أن تصريحات سابقة لقائد قسد شجعته على إرسال عناصر لدعمها، قائلا "مظلوم عبدي من أسبوع صرّح إنو نحن مع الطائفة العلوية، فشجعني أبعت له عناصر".

تواصل وتنسيق غير معلن

وتكشف هذه المحادثات، وفق تحقيق برنامج "المتحري"، عن قنوات تواصل وتنسيق غير معلنة بين قيادات في قوات "قسد" وشخصيات عسكرية وأمنية من فلول النظام السوري المخلوع، في سياق تحركات عسكرية وأمنية جرت بعيدا عن الأطر الرسمية المعلنة.

وبحسب التحقيق، فقد مكّن هذا الاختراق السيبراني منفذه من الوصول إلى محادثات وتسجيلات بالغة الحساسية، تتعلق بخطط وتحركات عسكرية لفلول النظام المخلوع، إضافة إلى قنوات تواصل وتنسيق غير معلنة مع قسد، ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه العلاقة وأبعادها السياسية والعسكرية في المشهد السوري الراهن.

ويحمل التحقيق، الذي يقدمه الزميل جمال المليكي، عنوان "تسريبات فلول الأسد.. الاختراق الكبير"، وينفرد بمقابلة حصرية مع منفذ الهجوم السيبراني، الذي تمكن من اختراق هواتف عدد من جنرالات وضباط النظام المخلوع، بعد أن أوهمهم بأنه ضابط في جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد)، يسعى للتنسيق معهم لدعم تحركاتهم في الساحل السوري.