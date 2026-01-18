تركيا وقطر والأردن ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين دمشق وقسد

رحبت تركيا وقطر والأردن مساء اليوم الأحد بتوقيع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات قسد ودمجها بالكامل في الجيش السوري، في أعقاب معارك محتدمة على جانبي نهر الفرات خلال اليومين الأخيرين، فيما وصف المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك الاتفاق بـ "نقطة تحول محورية".

وأعربت وزارة الخارجية التركية عن أملها بأن يؤدي الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقسد إلى "دفع جهود إحلال الاستقرار على أساس وحدة أراضي سوريا" ويسهم "في أمن وسلام الشعب السوري والدول المجاورة".

وقالت الخارجية التركية "نأمل أن يكون اتضح بشكل تام أن مستقبل سوريا يمر من الوحدة والاندماج لا من الإرهاب والانقسام".

الموقف القطري

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقسد "خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي، وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون".

وشددت الوزارة على أن استقرار سوريا وازدهارها "يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية".

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الأردنية الاتفاق الموقع بـ "الخطوة المهمة نحو تعزيز وحدة سوريا واستقرارها وأمنها"،.

وقال المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي في بيان إن الأردن يدعم أمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

وينص الاتفاق المبرم بين الرئيس الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي على وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقسد، مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لقسد إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.

ورحب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك بالاتفاق في تدوينة على حسابه بموقع إكس، واصفا إياه بـ"نقطة تحول محورية يتجه فيها الخصوم السابقون نحو الشراكة بدلا من الانقسام".

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الشرع المبعوث الأميركي إلى سوريا، وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الرئيس السوري أكد خلال اجتماعه بالمبعوث الأميركي على "وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، وأهمية الحوار في المرحلة الراهنة، وبناء سوريا بمشاركة جميع السوريين، إلى جانب مواصلة تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب".