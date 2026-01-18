هروب زعيم المعارضة في أوغندا قبيل ساعات من إعلان فوز موسيفيني

قال زعيم المعارضة الأوغندية بوبي واين إنه تمكن من الإفلات من مداهمة نفذتها قوات الشرطة والجيش على منزله، وذلك قبل ساعات من إعلان فوز الرئيس المخضرم يوري موسيفيني بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

وكتب واين -واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني- على منصة إكس أمس السبت: "أؤكد أنني تمكنت من الهروب منهم. لست في منزلي حاليا، بينما زوجتي وأفراد عائلتي ما زالوا تحت الإقامة الجبرية. أعلم أن هؤلاء يبحثون عني في كل مكان، وأحاول قدر الإمكان البقاء آمنا"، وكان واين قد أعلن الجمعة أن قوات الأمن فرضت عليه الإقامة الجبرية، في حين ذكر حزبه "منصة الوحدة الوطنية" أن الجيش نقله قسرا من منزله عبر مروحية، وهو ما نفته المؤسسة العسكرية.

وأكد واين -في منشوره- أن أنباء اختطافه جاءت نتيجة منع السلطات الوصول إلى منزله وسوء تفسير الجيران "للجلبة الليلية".

انتخابات مثيرة للجدل

وخاض واين حملة انتخابية ضد الرئيس موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ 4 عقود، في انتخابات قالت الأمم المتحدة إنها شابها "قمع واسع النطاق وترهيب". وأعلنت لجنة الانتخابات السبت فوز موسيفيني (81 عاما) بولاية جديدة، في اقتراع تخللته تقارير عن سقوط ما لا يقل عن 10 قتلى، إضافة إلى شكاوى من ترهيب المعارضة والمجتمع المدني.

وجدد واين رفضه الكامل لما وصفه بـ"النتائج المزورة"، متهما السلطات بتزوير صناديق الاقتراع واعتقال قيادات من حزبه. وقال: "إلى جانب سرقة الانتخابات الرئاسية بشكل سافر، استخدم هؤلاء أساليب احتيالية متعددة لسلب إرادة الشعب".