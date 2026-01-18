بعد إغلاق 8 أيام.. مطار حلب الدولي يستعد لاستئناف رحلاته الثلاثاء

أعلنت هيئة الطيران المدني السوري، الأحد، استئناف العمل بمطار حلب شمالي البلاد اعتبارا من الثلاثاء القادم، بعد إغلاقه منذ 8 أيام إثر هجمات لقوات "قسد" على أحياء بالمدينة.

وقالت الهيئة في بيان "سيتم استئناف الحركة الجوية في مطار حلب الدولي اعتبارا من الثلاثاء، بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم".

وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت الهيئة توقف العمل بمطار حلب جراء هجمات شنها تنظيم قسد على أحياء بالمدينة، قبل دحره من المنطقة من قبل الجيش السوري.

وانسحب التنظيم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ثم واصل الجيش تقدمه نحو مدينتي دير حافر ومسكنة بريف حلب، قبل أن يدخل السبت الحدود الإدارية لمحافظة الرقة شمال شرقي البلاد، ويسيطر على مواقع إستراتيجية وحقول نفط.

وتنصل قسد من تطبيق اتفاقه في مارس/آذار 2025 مع الحكومة السورية، التي تتمسك بوحدة البلاد، وتشدد في الوقت نفسه على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب السوري.

وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، وإعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، وانسحاب قوات "قسد" من حلب إلى شرقي الفرات.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد 24 سنة في الحكم.