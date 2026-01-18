بزشكيان: أي استهداف للمرشد يعني حربا شاملة على إيران

حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأحد من أن أي استهداف للمرشد الإيراني علي خامنئي، سيعد بمثابة إعلان حرب على إيران، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر فيها أن "الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

وقال بزشكيان في منشور على منصة إكس إن "الهجوم على القائد العظيم لبلادنا يرقى إلى مستوى حرب شاملة على الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن "أحد أسباب معاناة الشعب، إذا كان ثمة معاناة، هو العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وجاءت تصريحات بزشكيان بعد مقابلة للرئيس الأميركي مع موقع بوليتيكو، قال فيها إنه حان الوقت "للبحث عن قيادة جديدة لإيران".

ودعا ترامب القيادة الإيرانية إلى التركيز على إدارة البلاد "بشكل صحيح كما يفعل هو لا على قتل الآلاف للسيطرة"، حسب تعبيره.

وأشار ترامب في تصريحاته لبوليتيكو إلى أن "إيران هي أسوأ مكان في العالم للعيش، بسبب سوء القيادة"، وفق قوله. وأضاف أن "حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي ردا على اتهامات وجهها خامنئي السبت، إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بالضلوع في ما وصفه بأعمال تخريب وقتل في إيران.

وقال خامنئي إن لدى بلاده "مستندات وأدلة تثبت تورط الولايات المتحدة وإسرائيل في دعم أعمال التخريب والقتل في إيران"، مشيرا إلى أن من سماهم "مثيري الفتنة تسببوا في قتل آلاف الأشخاص".

واتهم خامنئي الرئيس ترامب شخصيا "بالتدخل وتهديد الشعب الإيراني وتحريض مثيري الفتنة على التحرك"، ووصفه "بالمجرم". ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول إن "التحريض الأخير ضد إيران كان مختلفا، لضلوع الرئيس الأميركي فيه شخصيا"، مطالبا السلطات بـ"قصم ظهر مثيري الفتنة".

وشهدت إيران منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي موجة احتجاجات واسعة بدأت بإضراب لتجار بازار طهران بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول إلى مظاهرات رفعت شعارات سياسية.

وبحسب تقديرات حقوقية، قتل أكثر من 3 آلاف شخص خلال 21 يوما من الاحتجاجات، واعتقل أكثر من 24 ألفا.