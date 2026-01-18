الحكومة السورية: قسد يعدم سجناء وأسرى في مدينة الطبقة

أدانت الحكومة السورية بشدة إقدام تنظيم قسد والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني على إعدام السجناء والأسرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة شمال شرق البلاد قبيل انسحابها منها بعد تقدم الجيش السوري إلى المدينة في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد.

وأضاف بيان، نقله وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى على حسابه في إكس، أن "إعدام الأسرى والسجناء المدنيين جريمة مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، ويتنافى بصورة صارخة مع القانون الدولي الإنساني".

وحمّلت الحكومة السورية تنظيم قسد المسؤولية الكاملة وتعهدت لذوي الشهداء بالمحاسبة القانونية العادلة، كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة التي اعتبرتها "سلوكا إجراميا".

وقد بثت "سوريا الآن" فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جثث مجموعة من السجناء أقدمت قوات قسد على تصفيتهم عند دوار الكنيسة قرب مدخل الطبقة، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، أعلن وزير الإعلام السوري سيطرة الجيش على مدينة الطبقة الإستراتيجية بريف الرقة بما فيها سد الفرات أكبر سد في سوريا والمطار العسكري.

وفي وقت لاحق، أظهرت مشاهد مصورة استمرار الاشتباكات في محيط مدينة الطبقة عقب سيطرة الجيش السوري عليها.