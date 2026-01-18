الجيش الأميركي يعلن قتل قيادي بالقاعدة على صلة بـ"كمين سوريا"

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى، السبت، أن قوات أميركية ⁠قتلت الجمعة قياديا بتنظيم ​القاعدة على صلة بكمين نصبه تنظيم الدولة الإسلامية لأميركيين في تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا الشهر الماضي.

وأشارت القيادة الوسطى، في بيان، أن المدعو بلال حسن ⁠الجاسم كان على "صلة مباشرة" بمسلح من تنظيم الدولة قَتل وأصاب أفرادا أميركيين وسوريين في 13 ديسمبر/كانون الأول في ​تدمر، وأنه قُتِل في غارة شمال شرق سوريا.

وأوضح قائد القيادة الأميركية الوسطى الأميرال براد كوبر، في البيان، أن "قتل أحد الإرهابيين المرتبطين ‌بمقتل 3 أميركيين، دليلٌ على عزمنا ملاحقة الإرهابيين الذين يهاجمون ⁠قواتنا".

ولفت بيان القيادة الوسطى إلى أن القوات الأميركية وقوات الشركاء استهدفت منذ هجوم ديسمبر/كانون الأول الماضي أكثر من 100 موقع تابع لتنظيم الدولة بأكثر من 200 ذخيرة دقيقة.

وأضاف أن القوات الأميركية وقوات الشركاء ألقت القبض على أكثر من 300 عنصر من تنظيم الدولة وقتلت أكثر من 20 آخرين في أنحاء سوريا خلال العام الماضي.

وتشن القوات الأميركية هجمات على سوريا منذ هجوم 13 ديسمبر/كانون الأول.