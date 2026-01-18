الجهاد الإسلامي: تشكيلة مجلس السلام توافق المواصفات الإسرائيلية

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، أن تشكيلة أعضاء مجلس السلام في شأن قطاع غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم جاءت "وفق المواصفات الإسرائيلية" وبما يخدم مصالح إسرائيل.

وقالت الحركة، في بيان نشرته على تليغرام، "التزمنا بتنفيذ بنود الاتفاق في مرحلته الأولى، وأبدينا استعدادنا للانتقال إلى المرحلة الثانية رغم المماطلة الإسرائيلية واستمرار الخروقات اليومية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ورغم ذلك تعاملنا بإيجابية مع خطوة لجنة التكنوقراط وسهّلنا الإعلان عنها حرصًا على إنجاح المسار المتفق عليه".

وأضافت، في بيانها، "فوجئنا بتشكيلة ما يُسمّى مجلس السلام والأسماء المعلنة والتي جاءت وفق المواصفات الإسرائيلية وبما يخدم مصالح الاحتلال، في مؤشر واضح على نوايا سلبية مبيّتة حول تنفيذ بنود الاتفاق".

مرحلة انتقالية

ومساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض تشكيل أعضاء مجلس السلام واعتماد تشكيلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ضمن 4 هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.

يأتي ذلك في إطار خطة الرئيس ترامب، المكوّنة من 20 بندًا، لإنهاء حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وبدأت معالم مجلس السلام برئاسة ترامب، ترتسم السبت مع إعلان قادة دول مثل تركيا ومصر وكندا تلقيهم دعوة من الرئيس الأميركي للانضمام إليه.

ويأتي ذلك غداة تعيين الرئيس الأميركي وزير خارجيته ماركو روبيو، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والمبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في "مجلس تنفيذي" يضم 7 أعضاء ويرتبط بمجلس السلام.