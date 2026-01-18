التحالف: عملية إخراج المعسكرات من عدن ستحولها لمنشآت مدنية

قال قائد عسكري في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن عملية إخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن، تهدف إلى تحويل مواقعها إلى منشآت مدنية تخضع لإدارة السلطة المحلية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأوضح مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن، اللواء الركن فلاح الشهراني، خلال لقائه اليوم الأحد بعدن، عددا من الصحفيين، أن التنفيذ سيتم وفق خطة زمنية محددة على 3 مراحل، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والقادة العسكريين.

وأشار إلى أن تأمين المدينة سيتولاه جهاز أمني محلي سيتم دعمه بآليات ومعدات خاصة تعكس الطابع المدني والحضاري للعاصمة المؤقتة عدن.

وجدد التأكيد على اهتمام قيادة السعودية بتنمية المحافظات اليمنية، ومعالجة القضية الجنوبية وحلها بشكل عادل وفق مخرجات الحوار الجنوبي الذي تحتضنه الرياض، داعيا إلى دعم جهود تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات في عدن.

وأمس، ناقش اجتماع ضم وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ ورئيس وفد التحالف اللواء الركن الشهراني وعددا من القيادات العسكرية والأمنية، الآليات التنفيذية وخطة إخراج المعسكرات من داخل عدن، وإعادة تموضعها في المواقع المتفق عليها، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وحدد الاجتماع 3 مراحل لتنفيذ خطة إعادة التموضع، حيث سيتم الإعلان لاحقا عن المواقع من قبل الجهات المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الطابع المدني لمدينة عدن.

والأربعاء الماضي، شدد الشهراني على ضرورة خروج القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة عدن والمدن الأخرى وتولي الأجهزة الأمنية مهام تأمينها.

ومنذ 2015، شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية إنشاء العديد من التشكيلات المسلحة غالبيتها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فقد نفوذه العسكري مؤخرا عقب سيطرة القوات الحكومية، بدعم سعودي، على هذه المناطق.