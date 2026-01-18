البرتغال تنتخب رئيسها وسط صعود اليمين وتوقعات بجولة إعادة

يتوجه البرتغاليون إلى صناديق الاقتراع -اليوم الأحد- ليختاروا خلفًا للرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في حين تشير الاستطلاعات المبكرة إلى أنه من غير المرجح أن يحقق أي من المرشحين الأغلبية المطلقة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، لكنها قد تشهد للمرة الأولى وصول مرشح من اليمين المتطرف إلى جولة الإعادة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن زعيم حزب "شيغا" (كفى) اليميني المتطرف أندريه فينتورا قد يتصدر الجولة الأولى، لكنه سيخسر الجولة الثانية، بغض النظر عن المرشح الذي سيواجهه فيها.

وستكون هذه المرة الأولى منذ 4 عقود التي لا يفوز فيها مرشح من الجولة الأولى، والتي تتطلب الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

11 مرشحا

ومن بين 11 مرشحا -وهو رقم قياسي،- لا يملك سوى 5 منهم فرصة حقيقية للوصول إلى التصويت الحاسم في الثامن من فبراير/شباط لخلافة الرئيس المحافظ الحالي.

إضافة إلى فينتورا (43 عاما)، المرشحون الذين يملكون فرصة الفوز هم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو (63 عاما)، والنائب الليبرالي في البرلمان الأوروبي جواو كوتريم فيغيريدو (64 عاما)، والمرشح اليميني للحكومة لويس ماركيز مينديز (68 عاما)، وهنريك غوفيا إي ميلو، الأدميرال المتقاعد الذي قاد حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في البرتغال.

ويتوقع خبراء استطلاعات الرأي أن أحد منافسي فينتورا الأربعة المحتملين سيتفوق عليه في جولة الإعادة.

إعلان النتائج

وتُفتح مراكز الاقتراع الساعة 08:00 صباحا بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش يوم الأحد، وستُعلن نتائج استطلاعات آراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع الساعة 08:00 مساء.

يذكر أن حزب شيغا فاز بنسبة 22.8% من الأصوات و60 مقعدا في الانتخابات العامة التي جرت في مايو/أيار الماضي، متجاوزا الاشتراكيين ليصبح أكبر حزب معارض.

وبالنسبة لفينتورا، فإن مجرد الوصول إلى جولة الإعادة سيعد دليلا إضافيا على الصعود السريع لحزبه، لا سيما وسط تقديرات تشير إلى أنه يسعى إلى منصب رئيس الوزراء.

ولا يملك رئيس البرتغال صلاحيات تنفيذية، لكن بإمكانه، في أوقات الأزمات، حل البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات، أو إقالة رئيس الوزراء.

وتُعدّ البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة، عضوا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وتساهم بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.