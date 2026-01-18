الاحتلال يحتجز فلسطينيين داخل مسجد غرب رام الله

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من المصلين الفلسطينيين داخل المسجد القديم في قرية كفر نعمة، غرب رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت كفر نعمة، وحاصرت المسجد واحتجزت المصلين داخله، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في محيطه وداخل أحياء القرية، ما أدى إلى حالة من الخوف في صفوف الأهالي، لا سيما النساء والأطفال، دون الإبلاغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال شددوا إجراءاتهم العسكرية، ومنعوا المواطنين من الاقتراب من المسجد.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفّذوا خلال العام الماضي 23827 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية، إذ نفذ جيش الاحتلال 18384 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 4723، ونفذت الجهتان معا 720 اعتداء.