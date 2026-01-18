استئناف الرحلات الدولية في مطار الريان بحضرموت

استأنف مطار الريان الدولي بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، اليوم الأحد، رحلاته الدولية عبر الخطوط الجوية اليمنية بعد توقفها جراء الأحداث الأخيرة واستعادة القوات الحكومية السيطرة عليه مع انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مطلع الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن عضو المجلس الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، دشن أولى الرحلات الدولية من وإلى مطار الريان الدولي.

وأكد الخنبشي أن إعادة تدشين الرحلات الدولية ستسهم بشكل مباشر في التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم، مشيرا في تصريح مصور وزعه المكتب الإعلامي للسلطات إلى أن المطار اليوم شهد تسيير رحلة إلى مطار القاهرة وستتبعها رحلات إلى وجهات أخرى.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الكابتن صالح بن نهيد، أهمية مطار الريان الدولي لما يمثله من بعد إنساني وخدمي واقتصادي، نظرا لموقعه الحيوي وخدمته لقطاع واسع من المواطنين.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل في المرحلة القادمة على توسيع نشاط المطار -الذي تقتصر رحلاته الدولية حاليا إلى القاهرة وجدة– إلى عواصم أخرى.

ويعد مطار الريان الدولي ثالث أكبر مطار في اليمن بعد مطاري صنعاء وعدن.

والأسبوع الماضي استأنفت الخطوط الجوية اليمنية، تشغيل رحلاتها عبر مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، بعد توقف دام أسابيع نتيجة التطورات الأمنية الأخيرة، بالتزامن مع رحلات أخرى من مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة.

كما أعلنت الخطوط اليمنية الأسبوع الماضي عن تسيير رحلات جوية تجارية ابتداء من 7 يناير/كانون الثاني الجاري لأول مرة بين جزيرة سقطرى اليمنية ومدينة جدة السعودية.

ومثّلت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي -المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها- على حضرموت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تحولا لافتا في البلاد، تغيرت على إثره موازين القوى بعد تمكُّن القوات الحكومية اليمنية بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية من استعادة السيطرة على هذه المحافظة الإستراتيجية والمحافظات الشرقية والجنوبية.