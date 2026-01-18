إصابات وحرق منازل ومملتكات بهجوم واسع للمستوطنين بالقدس

أصيب عدد من الفلسطينيين ومتضامنان أجنبيان، وأُحرقت مساكن وممتلكات، جراء هجوم واسع شنه مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس السبت، على تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس بقضاء القدس المحتلة، في حين تواصلت اقتحامات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في عدد من البلدات في الضفة الغربية.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المستوطنين أضرموا النيران بعدد من المنازل والمنشآت الزراعية والحيوانية للفلسطينيين في أثناء الهجوم على التجمع البدوي، كما أطلقوا النار بكثافة، واعتدوا على السكان ومتضامنين أجانب.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 إصابات نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم قرب بلدة مخماس، وأشارت إلى أن من بين المصابين متضامنَين أجنبيَّين، سيدة ورجل.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون نحو 4723 اعتداء بالضفة الغربية خلال 2025، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا، وتهجير 13 تجمعا بدويا تضم 1090 شخصا.

وحسب تقارير فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.

اقتحامات بمسافر يطا

وفي بلدة مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المفقرة للمرة الثانية خلال ساعات، حيث دهمت مساكن الفلسطينيين وفتشتها.

ويأتي الاقتحام في إطار البحث عن الشبان الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين لأطراف القرية، عقب محاولات المستوطنين للاعتداء على الأهالي.

وتعرض فلسطيني للإغماء خلال اعتداء للمستوطنين في منطقة حوارة بمسافر يطا.

كما أفاد مراسل الجزيرة باحتجاز قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في البلدة تزامنا مع قيام مستوطنين بنشر مواشيهم في محيط منازل سكانها وتنفيذ اعتداءات فيها.

مداهمة "عزاء شهيد" بالمغير

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة المغير بقضاء مدينة رام الله وسط الضفة، حيث تشهد البلدة منذ ساعات الصباح اقتحامات مستمرة واعتداءات من المستوطنين.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن جنود الاحتلال دهموا محيط بيت عزاء الشهيد الطفل محمد نعسان الذي قضى برصاصة إسرائيلية في صدره عقب صلاة الجمعة، وأطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه المعزين، مما أدى لإصابة بعضهم بالاختناق.

وأقدم مستوطنون على إغلاق طريق زراعي في البلدة، ومنعوا عائلات فلسطينية من الوصول إلى أراضيها ومساكنها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية خليل اللوز الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي ونفذت حملة دهم واسعة طالت عشرات المنازل الفلسطينية.

وانتشرت قوات الاحتلال في أحياء القرية وجمّعت عددا من الشبان في ساحة عامة وسط القرية، وأخضعتهم للاستجواب لساعات.