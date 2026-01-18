إسرائيل تعزز سلاح الجو بثلاث مقاتلات إف‑35

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسلّمه ثلاث مقاتلات حربية جديدة من طراز "إف-35 آي أدير"، وذلك بعد هبوطها في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب إسرائيل.

وأوضح الجيش، في بيان صدر مساء اليوم، أن الطائرات الجديدة، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن الأميركية، ستُدمج في كل من سرب أسود الجنوب (السرب 116) وسرب النسر الذهبي (السرب 140) التابعين لسلاح الجو الإسرائيلي.

وتُعد مقاتلة "أدير" نسخة خاصة من طائرة "إف-35" صُممت خصيصا لتلبية المتطلبات التشغيلية لسلاح الجو الإسرائيلي، إذ تحمل أنظمة محلية متقدمة في مجالات الحرب الإلكترونية والاستشعار والتشويش على الرادارات، إلى جانب إجراءات مضادة متطورة.

ويعني اسم "أدير" بالعبرية "العظيم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استخدامه لنسخة "أدير" في مهام استهدفت مواقع مرتبطة بالبنية العسكرية الإيرانية في سوريا عام 2018.

المقاتلة الشبح

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الطائرة تمثل عنصرا محوريا في ال‘ستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية، في ظل ما وصفه بـ"التحديات الأمنية متعددة الجبهات"، نظرا لقدراتها الشبحية المتقدمة ودقتها العالية في تنفيذ المهام القتالية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن طائرات "إف-35" تؤدي منذ اندلاع الحرب على غزة دورا محوريا في تنفيذ مهام دفاعية وهجومية عبر ساحات عدة، مستندة إلى تفوقها التكنولوجي والعملياتي، وفق البيان.

وأكد البيان على أهمية الشراكة الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها عامل أساسي في دعم ما سماه "الاستقرار الإقليمي" في الشرق الأوسط.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي اعتماده على طائراته الحربية المتقدمة في عملياته العسكرية.

واستخدمت إسرائيل هذه الطائرات في تنفيذ غارات على قطاع غزة، إضافة إلى هجمات جوية استهدفت مواقع في لبنان وسوريا واليمن، فضلا عن ضربات داخل إيران.

وتتباهى إسرائيل علنا بتفوّقها الجوي باعتباره ركنا أساسيا في عقيدتها العسكرية، مؤكدة أن امتلاكها أسطولا من الطائرات المتطورة يتيح لها العمل بحرية في أجواء الشرق الأوسط وتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى.