شعث يوقع أول إجراء رسمي له كرئيس للجنة الوطنية لإدارة غزة

وقّع علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة -اليوم الأحد- بيان مهمة اللجنة في أول إجراء رسمي له، وذلك لتحديد لمبادئ عملها وأطر مسؤولياتها.

وقال شعث في منشور على منصة إكس: "باعتباره أول إجراء رسمي لي، اعتمدتُ ووقّعتُ بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيدا على تفويضنا، وتحديدا لمبادئ عملنا وأطر مسؤولياتنا".

وأكد التزام لجنته بتحويل "المرحلة الانتقالية في قطاع غزة إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط الـ20 التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وصدر ذلك القرار يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن مجلس الأمن، الذي اعتمد فيه خطة ترامب لإنهاء الحرب بغزة.

وشدد شعث على أن مهمة اللجنة تتمثل في "إعادة بناء قطاع غزة، لا على مستوى البنية التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبل"، وذلك تحت إشراف مجلس السلام برئاسة ترامب وبدعم الممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف.

وتابع أنه "تلتزم اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون".

وأوضح شعث أن اللجنة -من خلال التزامها بمعايير النزاهة والشفافية- ستعمل على "بناء اقتصاد إنتاجي مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص، واستبدال البطالة بفرص عمل حقيقية تكفل حياة كريمة للجميع".

وأشار إلى أن "السلام هو الطريق الوحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتهيئة المسار نحو تقرير المصير وبناء مستقبل قائم على العدالة والاستقرار".

وأول أمس الجمعة، أعلن شعث أن اللجنة بدأت رسميا أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا للانتقال إلى قطاع غزة للشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.

وفي تعليقه على توقيع بيان مهمة اللجنة، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وعضو مجلس السلام التنفيذي التأسيسي، في منشور على إكس، عن تطلعاته للعمل مع شعث واللجنة الوطنية لإدارة غزة من أجل "بناء مستقبل أفضل لشعب غزة والمنطقة بأكملها".

من جانبه، أعاد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، وعضو المجلس التنفيذي التأسيسي، في منشور على إكس، نشر تصريحات شعث التي تتحدث عن التزامها بترسيخ الأمن واستعادة الخدمات وباعتبار أن السلام طريق وحيد لضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وقال معقبا على ذلك "الآن يبدأ العمل الجاد".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن البيت الأبيض تشكيل أعضاء "مجلس السلام" واعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، ضمن 4 هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، وهي:

مجلس السلام

مجلس غزة التنفيذي

اللجنة الوطنية لإدارة غزة

قوة الاستقرار الدولية

يذكر أن ترامب أعلن -الخميس الماضي- بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي أنهى حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.