محافظ عدن يناقش مع التحالف إعادة تموضع المعسكرات بالمدينة

أقر اجتماع للسلطات المحلية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن مع وفد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، 3 مراحل لتنفيذ خطة إعادة تموضع المعسكرات خارج نطاق المدينة.

وأشارت وكالة سبأ الحكومية اليمنية إلى أن المراحل ستكون وفق خطوات وآليات واضحة جرى التوافق عليها، بما يضمن تحقيق الأهداف الأمنية والتنظيمية المنشودة، وبما يراعي خصوصية العاصمة المؤقتة عدن، واحتياجاتها الخدمية والتنموية.

وبينت أن الاجتماع الذي حضره وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ ورئيس وفد التحالف اللواء الركن فلاح الشهراني وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، استعرض الآليات التنفيذية وخطة إخراج المعسكرات من داخل عدن، وإعادة تموضعها في المواقع المتفق عليها.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان لاحقا عن المواقع من قبل الجهات المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الطابع المدني لمدينة عدن، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

والأربعاء الماضي شدد فلاح الشهراني مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على ضرورة خروج القوات العسكرية من العاصمة المؤقتة عدن والمدن الأخرى وتولي الأجهزة الأمنية مهام تأمينها.

وقال الشهراني -في تصريحات تلفزيونية من عدن- إن التشكيلات العسكرية كانت مخصصة للقتال ووُجدت لظروف طارئة معينة.

وأشار إلى أنه بعد استتباب الأمن يجب أن تخرج جميع القوات العسكرية -وما كان يعرف بالأحزمة الأمنية سابقا (تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي)- من محيط عدن والمحافظات إلى معسكراتها لتطبيع الحالة الأمنية وأن تتولى القوات الأمنية إدارة المحافظات لضمان الاستقرار.

ومنذ 2015 شهدت المحافظات الجنوبية والشرقية إنشاء العديد من التشكيلات المسلحة غالبيتها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فقد نفوذه العسكري مؤخرا عقب سيطرة القوات الحكومية بدعم سعودي على هذه المناطق.