"يؤلمني أن أطفالا انتظروا وصولي".. إسرائيل تمنع ممرضة فرنسية من دخول غزة

قالت الممرضة الفرنسية من أصول مغربية إيمان معرفي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعتها للمرة الثانية من دخول قطاع غزة رغم استكمال وثائقها منذ أسابيع.

وأضافت إيمان، للجزيرة مباشر، أن منعها من دخول قطاع غزة في 13 يناير/كانون الثاني الجاري يمثل تجاوزا صارخا للحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية حركة الطواقم الطبية للعمل في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المنع جاء بسبب مواقفها الداعمة لغزة، إذ شاركت سابقا في أسطول الصمود الذي توجَّه إلى القطاع.

وأفادت الممرضة بأن صمت سلطات الاحتلال وامتناعها عن تقديم أي سبب واضح لرفض دخولها غزة يعكس "ممارسة للسلطة المطلقة والتعسف ضد العاملين في المجال الطبي".

وأوضحت إيمان أن محاولة عودتها إلى غزة مرتبطة بعلاقاتها الإنسانية مع الأطفال هناك منذ أكثر من عامين.

صمود وأمل

وقالت إن الفلسطينيين يواصلون الصمود والأمل رغم فقدانهم أبسط مقومات الحياة، لكنها أوضحت أن "الأطفال والكوادر الطبية الذين ينتظرون الدعم أصبحوا ضحايا إضافيين لهذه السياسة التعسفية، وهو ما يزيد من وطأة الانتهاك" الذي يمارسه الاحتلال.

وأضافت الممرضة الفرنسية أن القانون الدولي واضح وصريح في حماية حرية الحركة للطواقم الإنسانية، وأن الصمت الدولي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية يشكل تفريطا في الواجبات القانونية والأخلاقية.

وأكدت أنها ستواصل محاولاتها للوصول إلى غزة، وممارسة واجبها الإنساني تجاه المرضى والفلسطينيين المحتاجين.