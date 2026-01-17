أُعلن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم السبت، وفاة علي سالم البيض نائب الرئيس اليمني الأسبق عن عمر ناهز 86 عاما.

ونعت الرئاسة اليمنية وفاة البيض، مؤكدة أن الوطن خسر برحيله قامة وطنية كبيرة وأحد أبرز القادة والرموز السياسية في تاريخ اليمن المعاصر، وشريكا مخلصا في صناعة منجز الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو/أيار 1990.

وأعلنت الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة ثلاثة أيام، وفتح سجلات العزاء في الداخل والخارج بوفاة البيض.

ويُعَد البيض من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ اليمن الحديث، إذ شغل منصب رئيس اليمن الجنوبي، وكان أمينا عاما أسبق للحزب الاشتراكي اليمني، ثم أصبح نائبا لرئيس الجمهورية بعد تحقيق الوحدة بين شطري اليمن عام 1990.

وغادر البيض اليمن عقب خسارته في حرب صيف 1994، عندما حاول قيادة مشروع ما سُمي فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن) التي توحدت طوعا مع الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن) عام 1990.