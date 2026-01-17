نتنياهو يجري اتصالا مع ترامب لبحث خيارات المواجهة مع إيران

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحثا خلاله تطورات الملف الإيراني، في ثاني تواصل من نوعه بين الطرفين خلال يومين.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، أن الاتصال الثاني بين نتنياهو وترامب جرى الخميس، في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دراسة الخيارات المتاحة للتعامل مع طهران، بما يشمل المسارين العسكري والدبلوماسي، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

وادعت المصادر أن نتنياهو كان قد طلب من ترامب، خلال اتصالهما الأول الذي جرى الأربعاء الماضي، "التريث" في أي خطوة عسكرية محتملة، وذلك في ظل مخاوف إسرائيلية من ردود فعل إيرانية انتقامية.

وتتزامن هذه التحركات مع تقديرات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية بشأن هجوم أميركي محتمل على إيران "خلال الأيام المقبلة"، وسط إعلان الجيش الإسرائيلي التأهب القصوى تحسبا لرد إيراني انتقامي.

وفي سياق متصل، وصل رئيس "الموساد" ديفيد برنياع، الجمعة، إلى الولايات المتحدة، لعرض الملاحظات الإسرائيلية بشأن المسارين العسكري والدبلوماسي للتعامل مع طهران، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين.

تردد أميركي وحذر إسرائيلي

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن 5 مصادر أميركية وإسرائيلية وعربية مطلعة أن الرئيس الأميركي أجل شن ضربات عسكرية على إيران، في الوقت الذي يجري فيه البيت الأبيض مشاورات داخلية ومع الحلفاء بشأن توقيت العملية وما إذا كانت ستؤدي إلى زعزعة استقرار النظام.

وأشار الموقع إلى أن الخيار العسكري تجاه إيران لا يزال مطروحا بقوة على خلفية تعاطي طهران مع الاحتجاجات المتواصلة، لكنّ قرار ترامب بالتريث يعكس حالة من عدم اليقين العميق داخل الإدارة الأميركية وبين حلفائها بشأن تداعيات ذلك الخيار، وما قد يترتب عليه من ردود فعل انتقامية واسعة النطاق.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أشارت إلى أن إسرائيل تتابع عن كثب الاحتجاجات داخل إيران، لكنها لا ترجّح تدخلا عسكريا في هذه المرحلة.

ونقلت الصحيفة عن محللين وخبراء أن النظام الإيراني بعيد كل البعد عن حافة الانهيار، وأن الاحتجاجات الحالية غير كافية لإسقاطه.

ورأى هؤلاء الخبراء أن الحذر الإسرائيلي له ما يبرره، نظرا لأن مخاطر الرد الإيراني على إسرائيل واسعة، بما في ذلك احتمال اندلاع حرب جديدة كبيرة جدا.