منظمة تتحدث عن عودة طفيفة جدا للإنترنت في إيران

أعلنت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية لمراقبة الإنترنت -اليوم السبت- أنها رصدت عودة "طفيفة جدا" لنشاط الشبكة في إيران بعد انقطاع دام أكثر من 200 ساعة على خلفية تظاهرات وحملة اعتقالات واسعة.

وقالت المنظمة -في منشور على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- إن "القياسات تشير إلى زيادة طفيفة جدا في الاتصال بالإنترنت في إيران صباح اليوم بعد مرور 200 ساعة".

وأضافت "لا يزال الاتصال بالإنترنت بشكل عام عند حوالي 2% من مستوياته الطبيعية، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن ملحوظ".

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن حجب الإنترنت الذي بدأ في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري يهدف إلى إخفاء الحجم الحقيقي للقمع.

وأفاد التلفزيون الإيراني باعتقال 3 آلاف شخص ممن وصفهم بأنهم "ينتمون لمجموعات إرهابية أو ساهموا في الشغب خلال الاحتجاجات" أو شاركوا في أعمال شغب خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ 3 أسابيع، في حين أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تواصل الإدارة الأميركية مع طهران لوقف "عمليات إعدام" مزعومة.

وتقول طهران إن "مجموعات إرهابية" حوّلت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وأدت إلى سقوط قتلى بصفوف الشرطة وقوى الأمن.

وحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (هيرانا) غير الحكومية -التي مقرها النرويج- قُتل ما لا يقلّ عن 3428 متظاهرا في الاحتجاجات منذ بدء الاحتجاجات أواخر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر من ذلك بكثير، دون تأكيد الرقم من مصادر أخرى.

وبدأت التظاهرات في إيران يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بإضراب لتجار بازار طهران على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، لكنها تحوّلت إلى حركة احتجاج واسعة النطاق رُفعت فيها شعارات سياسيّة مناهضة للنظام.