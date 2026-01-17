مفاوضات أوكرانية أميركية في واشنطن لبحث إنهاء الحرب مع روسيا

وصل مفاوضون أوكرانيون الى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مبعوثين أميركيين سعيا لإنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ نحو 4 سنوات، بحسب ما أفاد أحد أعضاء الوفد اليوم السبت.

ويلتقي الوفد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

وتُعقد المحادثات في ميامي قبل أيام من مرور أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت تسعى كييف للحصول على توضيحات بشأن الضمانات الأمنية من الحلفاء في إطار اتفاق سلام.

وكتب كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني على منصات التواصل "وصلنا الى الولايات المتحدة. سنُجري برفقة (أمين مجلس الأمن القومي) رستم عمروف و(المفاوض) ديفيد أراخاميا محادثات مهمة مع شركائنا الأميركيين بشأن تفاصيل اتفاق السلام".

وأضاف أنه "من المقرر عقد اجتماع مشترك مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر و(وزير الجيش الأميركي) دانيال دريسكول".

ويضغط ترامب من أجل إنهاء الحرب من دون تحقيق أي اختراق حتى الآن، وقد أعرب سابقا عن إحباطه من كلا الجانبين.

كما ضغط على أوكرانيا لقبول شروط سلام شبهتها كييف بالاستسلام.

وقال سفير أوكرانيا في الولايات المتحدة، في اليوم السابق، إن المحادثات ستركز على الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار بعد الحرب.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فأعرب، أمس الجمعة، عن أمله في أن توقّع بلاده اتفاقا مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.