مروحية تنقل زعيم المعارضة الأوغندية من منزله إلى مكان مجهول

قال حزب زعيم ⁠المعارضة الأوغندية إن زعيمه بوبي ‍واين اقتيد من منزله إلى ​هليكوبتر ‌تابعة للجيش، بينما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت، الخميس، تقدما للرئيس يوري موسيفيني.

وقال حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض بأوغندا، في منشور على ‍موقع (⁠إكس)، إن المرشح ​الرئاسي بوبي ‍واين اقتيد بالقوة من منزله إلى ​هليكوبتر ‌تابعة للجيش أخذته إلى مكان مجهول.

وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق أن زعيمه وُضع رهن الإقامة الجبرية منذ الخميس، مؤكدا أن الجيش والشرطة حاصرا مقر إقامته، ما يعني فعليا وضعه هو وزوجته تحت الإقامة الجبرية.

قتلى من المعارضة

من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بارز في المعارضة الأوغندية بأن قوات الأمن اقتحمت منزله الخميس، بالتزامن مع إجراء الانتخابات، وقتلت 10 من أعضاء الحملة الانتخابية.

وقال موانغا كيفومبي، عضو البرلمان عن حزب منصة الوحدة الوطنية في منطقة بوتامبالا وسط أوغندا، للوكالة عبر الهاتف: "قُتل 10 أشخاص داخل منزلي".

وأضاف كيفومبي أن الهجوم وقع بعد تجمع مئات من أنصاره أمام منزله عقب انتهاء التصويت.

ونقلت الوكالة عن زوجة كيفومبي قولها: "فرّ كثيرون عندما اقتحمت قوات الأمن المنزل، لكنّ الضباط أطلقوا النار عبر باب مرآب كان يختبئ فيه 10 من أعضاء الحملة الانتخابية".

في المقابل، قالت المتحدثة باسم الشرطة ليديا توموشابي لوكالة الصحافة الفرنسية: إن "مجموعة من بلطجية حزب منصة الوحدة الوطنية" خططوا لاقتحام مركز لفرز الأصوات ومركز للشرطة وإحراقهما".

وأضافت أنه "تم تحييد عدد غير محدد من الأشخاص"، لافتة إلى أنه تم اعتقال 25 آخرين، ووُجهت إليهم تهمة إتلاف الممتلكات عمدا.

تقدم موسيفيني

من جهة أخرى، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، التي جرت الخميس، تقدما للرئيس يوري موسيفيني السباق بفارق واضح، مما يمهّد له الطريق للفوز بولاية سابعة.

وقال سيمون بياباكاما، رئيس اللجنة الانتخابية، في إحاطة صحفية بالعاصمة كمبالا، إن الرئيس الحالي حصل على 75% من الأصوات التي تم فرزها من نحو 60% من مراكز الاقتراع، بينما حصل منافسه الرئيسي بوبي واين على نحو 21%.

وقاد موسيفيني، البالغ من العمر 81 عاما، الدولة الواقعة شرق أفريقيا خلال العقود الأربعة الماضية، لكنه يقول إنه بحاجة إلى 5 سنوات أخرى في المنصب لترسيخ المكاسب التي تحققت خلال فترة حكمه.