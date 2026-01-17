مؤتمر ميونخ للأمن يلغي دعوة المسؤولين الإيرانيين

أعلن منظمو مؤتمر ميونخ للأمن أمس الجمعة، إلغاء الدعوات الموجهة إلى الحكومة الإيرانية للمشاركة في دورة هذا العام، المقررة من 13 إلى 15 فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران.

وقال متحدث باسم المؤتمر "قبل عدة أسابيع، وُجهت دعوات إلى عدد من ممثلي الحكومة الإيرانية. ونظرا للأحداث الراهنة، لن يلتزم مؤتمر ميونخ للأمن بهذه الدعوات".

وفي وقت سابق الجمعة، رد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على سؤال عن تقارير تفيد بدعوة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مؤتمر ميونخ للأمن، قائلا "بالنظر إلى القمع الدامي للاحتجاجات، لا نعتقد أن مشاركته مناسبة".

وأضاف "نصحنا بعدم توجيه هذه الدعوة وشددنا على هذا الموقف".

ومؤتمر ميونخ للأمن حدث دبلوماسي سنوي، يستقطب شخصيات بارزة في مجال السياسة والصناعة.

وبدأت التظاهرات في إيران يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بإضراب لتجار بازار طهران على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، لكنها تحولت إلى حركة احتجاج واسعة النطاق رُفعت فيها شعارات سياسية، من بينها إسقاط النظام.

وحسب أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، التي تتّخذ من النرويج مقرا لها، قُتل ما لا يقل عن 3428 متظاهرا في الاحتجاجات، مشيرة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر من ذلك بكثير، دون تأكيد الرقم من مصادر أخرى.