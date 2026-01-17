لجنة نوبل: إهداء ماتشادو جائزتها لترامب لا يغير هوية الفائز

قالت لجنة نوبل إن تقديم زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو جائزتها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يغير من هوية الفائز بالجائزة.

وأكدت في بيان -اليوم السبت- أن الميدالية والشهادة رمزان ماديان لمنح جائزة نوبل للسلام لشخص أو مؤسسة، أما الجائزة نفسها، فهي تكريم وتقدير لا ينفصلان عن الشخص أو الجهة التي حددتها لجنة نوبل النرويجية.

وقالت إن عديدا من ميداليات نوبل معروضة حاليا في متاحف حول العالم، كما أن بعض الفائزين اختاروا التبرع بجوائزهم أو بيعها، مؤكدة أن تسليم الميدالية أو الشهادة إلى شخص آخر، لا يغيّر الفائز بجائزة نوبل للسلام.

وأشاد ترامب أول أمس الخميس بـ"اللفتة الرائعة" لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو، بعد تقديمها ميدالية جائزة نوبل للسلام -التي فازت بها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- للرئيس الأميركي في أثناء اجتماعهما في البيت الأبيض.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "قدمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام التي حازتها تقديرا للعمل الذي أنجزته. يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل. شكرا يا ماريا".

وفازت ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، تقديرا لنضالها من أجل تعزيز الحقوق الديمقراطية في بلادها، في حين كان ترامب قد حشد الدعم لنيل تلك الجائزة، واشتكى كثيرا جراء عدم اختياره.

وجاءت هدية ماتشادو بعد أن رفض الرئيس الأميركي فكرة تنصيبها زعيمة لفنزويلا محل الرئيس المعتقل ‍نيكولاس مادورو.

وتتنافس ماتشادو على كسب تأييد ترامب ​مع أعضاء الحكومة الفنزويلية وتسعى لضمان أن يكون لها دور في حكم البلاد في المستقبل.

وكان ترامب قال في تصريحات سابقة، عقب العملية العسكرية الأميركية على فنزويلا قبل نحو أسبوعين، إن ماتشادو لا تحظى بالاحترام ولا بالقوة الكافية بين الشعب تمكنها من تولي السلطة في فنزويلا.

إعلان

ولفت إلى أنه بناء على ذلك سيتعامل مع الرئيسة المؤقتة الحالية ديلسي رودريغيز وحكومتها.