قوات حفتر تبدي رغبتها في تطوير العلاقات العسكرية مع فرنسا

أبدت قوات شرق ليبيا رغبتها في تطوير العلاقات العسكرية مع فرنسا، في أثناء زيارة صدام حفتر نائب قائد القوات إلى باريس، تلبية لدعوة رسمية، أمس الجمعة.

ووفق بيان لقوات الشرق الليبي، عقد صدام حفتر اجتماعا في قصر الإليزيه مع الجنرال فنسنت جيرو، رئيس الأركان الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية، وبول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال حفتر إن التعاون أسفر عن نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد دعم الاستقرار في ليبيا ومواجهة التهديدات الأمنية المختلفة.

وأكد رغبة قوات شرق ليبيا في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الفرنسية والارتقاء بها على الصعد كافة، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات والتطوير العسكري وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الجانبان "ضرورة استمرار التشاور والتنسيق المشترك، خصوصا في مكافحة الإرهاب والعصابات العابرة للحدود، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين: إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي مقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد، وأخرى عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، حيث تدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

وتسعى الأمم المتحدة منذ سنوات إلى التوصل لحل سياسي ومعالجة الخلافات بين المؤسسات الليبية التي تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.