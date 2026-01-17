عاجلعاجل,
عاجل | وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب يبقي خياراته مفتوحة بشأن إيران
Published On 17/1/2026|
آخر تحديث: 05:36 (توقيت مكة)
عاجل | وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: لا أحد يعلم ما الذي سيقرره الرئيس ترامب بشأن إيران
عاجل | وول ستريت جورنال عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيتخذ القرارات التي تصب في مصلحة أميركا والعالم
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة