مظلوم عبدي: قسد ستسحب قواتها من مناطق التماس بشرقي حلب

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في وقت متأخر من مساء ⁠الجمعة، إن قواته ​ستنسحب من ‍مناطق التماس الحالية شرقي حلب في الساعة السابعة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.

وأضاف عبدي، في منشور على منصة إكس، ​أن ‌هذه الخطوة جاءت بناء على دعوات من الدول الصديقة ‌والوسطاء، وإبداء لحسن ‌النية في إتمام عملية ⁠الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/آذار.

ورحبت وزارة الدفاع السورية انسحاب قسد من مناطق التماس غرب الفرات، وقالت إنها ستتابع بدقة استكمال تنفيذ انسحاب قسد بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات.

وأضافت أنها ستبدأ انتشار وحدات الجيش لتأمين مناطق انسحاب قسد وفرض سيادة الدولة.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر عسكري سوري للجزيرة بتوقف كامل للقصف على مواقع قسد في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي.

يأتي ذلك بعد أن أفاد مصدر عسكري سوري للجزيرة بأن الجيش السوري قصف مواقع تنظيم قسد في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، مضيفا أن القصف يأتي ردا على مواقع حزب العمال الكردستاني وفلول النظام في المدينة.

وأضاف المصدر أن المواقع المستهدفة في دير حافر قواعد عسكرية لقسد وحلفائها انطلقت منها مسيّرات إيرانية باتجاه مدينة حلب، وتابع أن تلك المواقع لها دور كبير في قصف ريف حلب الشرقي ومنع الأهالي من المغادرة.

مرسوم خاص

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر الجمعة، مرسوما خاصا يضمن حقوق الأكراد في سوريا وخصوصياتهم، ودعاهم إلى تجاهل "روايات الفتنة".

وتنص المادة الأولى من المرسوم الجديد، وفق الرئاسة السورية، على أن "المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب".

كما يشير المرسوم إلى الهوية الثقافية واللغوية للأكراد باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وإلى ضمان حق الأكراد في إحياء تراثهم وتطوير لغتهم في إطار السيادة الوطنية.