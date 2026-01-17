عاجلعاجل,
عاجل.. قائد قسد: قررنا سحب قواتنا غدا الساعة 7 صباحا من مناطق التماس شرقي حلب
Published On 17/1/2026|
آخر تحديث: 00:20 (توقيت مكة)
قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن قواته ستنسحب من شرق حلب في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي غدا السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.
وأضاف عبدي، في منشور على منصة إكس، أن هذه الخطوة جاءت بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءنا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/آذار.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة