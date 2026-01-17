عاجل,
عاجل.. قائد قسد: قررنا سحب قواتنا غدا الساعة 7 صباحا من مناطق التماس شرقي حلب

Published On 17/1/2026
آخر تحديث: 00:20 (توقيت مكة)

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في وقت متأخر من مساء ⁠الجمعة، إن قواته ​ستنسحب من ‍شرق حلب في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ‍غدا ⁠السبت، وستعاود الانتشار في مناطق شرق نهر الفرات.

وأضاف عبدي، في منشور على منصة إكس، ​أن ‌هذه الخطوة جاءت بناء على دعوات من الدول الصديقة ‌والوسطاء، وإبداءنا لحسن ‌النية في إتمام عملية ⁠الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/آذار.

 

المصدر: الجزيرة

