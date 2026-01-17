ميلادينوف "ممثلا ساميا".. البيت الأبيض يعلن تشكيلة مجلس السلام بغزة

أعلنت الإدارة الأميركية، في وقت مبكر من اليوم السبت، عن تركيبة مجلس السلام في قطاع غزة، مع بدء لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع أعمالها، وذلك بعد يومين من البدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وشملت ‍الأسماء التي ⁠أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء ​البريطاني ‌السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

كما عين البيت الأبيض آرييه لايتستون وجوش جرينباوم مستشارين لمجلس السلام، وأشار إلى أنه يجري إنشاء مجلس تنفيذي لغزة دعما لمكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقد عين نيكولاي ملادينوف في منصب الممثل السامي لغزة.

كما عين البيت الأبيض الجنرال جاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية.

وتشير الخطة الأميركية، ‌التي تم الكشف عنها ‌أواخر العام ⁠الماضي والتي تم بموجبها التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار ‌في غزة، إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، في تصريحات صحفية، إن اللجنة بدأت رسميا أعمالها من القاهرة، تمهيدا للانتقال إلى قطاع غزة للشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.

وبعد مماطلة إسرائيل، أعلن ويتكوف، الأربعاء الماضي، بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن الانتقال إلى نزع السلاح، وتشكيل حكومة تكنوقراط، والشروع في إعادة الإعمار.