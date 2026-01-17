حضرموت تناقش المشاركة في المؤتمر الجنوبي برؤية موحدة

ناقش اجتماع للسلطات والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة حضرموت اليمنية المشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب تنظيمه بالعاصمة السعودية الرياض.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أكد عضو المجلس الرئاسي، محافظ حضرموت سالم الخنبشي، في الاجتماع بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، أن اللقاء يأتي في إطار التحضيرات الجارية للمشاركة الفاعلة في الحوار الجنوبي-الجنوبي الشامل.

وشدد الخنبشي على ضرورة توحيد رؤية حضرموت الحقوقية، وتمثيلها تمثيلا عادلا يليق بمكانتها السياسية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية ومطالبها المشروعة.

وبحسب كلمة مصورة وزعها المكتب الإعلامي للسلطات في حضرموت، اقترح الخنبشي خلال الاجتماع "تشكيل لجنة تتولى إعداد وثيقة تعكس موقف حضرمي موحد، وإقرار مصفوفة مطالب حضرموت لضمان جاهزية حضرموت وتعزيز فاعلية المشاركة في مؤتمر الرياض ومنع أي تباين في الموقف الحضرمي" على حد قوله.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، ركزت النقاشات على "أهمية إشراك الجميع في صياغة القرار والرؤية الحضرمية، والاتفاق على الحقوق المشروعة لحضرموت، والتعاطي الجاد مع خيار الحكم الذاتي".

وتُعَد حضرموت كبرى محافظات البلاد بمساحة تُقدَّر بـ193 ألف كيلومتر، تشكّل ثلث البلاد. وتمتلك شريطا حدوديا بأكثر من 700 كيلومتر مع السعودية، يمثل نصف حدود اليمن مع المملكة.

ومثّلت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي -المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها- على حضرموت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي تحولا لافتا في البلاد، تغيرت على إثره موازين القوى بعد تمكُّن القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي من استعادة السيطرة على المحافظة الإستراتيجية والمحافظات الشرقية والجنوبية.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، وبناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.