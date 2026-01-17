جيروزاليم بوست: نتنياهو يبدو مستعدا لتوقف الدعم العسكري الأميركي

وصف مقال نشرته جيروزاليم بوست الإسرائيلية تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– بنيامين نتنياهو لمجلة إيكونوميست البريطانية حول سعيه لتقليص المساعدات الأميركية بأنه قنبلة إستراتيجية.

وقال كاتب المقال المقدم احتياط يارون بوسكيلا الرئيس التنفيذي لمنتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي إن خطة نتنياهو لتقليص المساعدات الأميركية تشير إلى سعي إسرائيل نحو الحرية، والسيادة الصناعية، ونموذج شراكة جديد.

وأوضح أن زيارة نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة بدت في البداية وكأنها مجرد محطة روتينية أخرى ضمن سلسلة طويلة من الرحلات الرامية إلى توثيق التنسيق بشأن تطورات الشرق الأوسط، وتعزيز الروابط الشخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونسب بوسكيلا إلى نتنياهو قوله لإيكونوميست إن إسرائيل لن تسعى إلى تجديد حزمة المساعدات العسكرية السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار والمقرر أن تنتهي في عام 2028.

نقطة الصفر

وكان نتنياهو قد قال لإيكونوميست أيضا: "أريد تقليص المساعدات العسكرية على مدى السنوات العشر القادمة"، مجيبا بالإيجاب عندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني الوصول إلى نقطة الصفر في الاعتماد على الولايات المتحدة.

كذلك قال إن إسرائيل "بلغت سن الرشد وطورت قدرات اقتصادية مبهرة".

عدة عوامل

وتساءل بوسكيلا عن سبب موافقة نتنياهو على التخلي عن مثل هذا المبلغ الضخم من دولة كانت باستمرار واحدة من أكثر حلفاء إسرائيل إخلاصا ودعما؟

وأشار إلى أن الإجابة ليست اقتصادية في المقام الأول، بل هي "خطوة جيوستراتيجية عميقة" وليدة تغيرات مهمة داخل الولايات المتحدة، ودروس حرب إسرائيل.

وقال إن نتنياهو يدرك توجهات المجتمع الأميركي، وإن قطاعات عريضة من الجمهور الأميركي، بما في ذلك داخل المعسكر المحافظ، لم تعد مستعدة لتمويل أمن دول أخرى.

تقليص المساعدات الأميركية إلى الصفر خلال العقد المقبل ليس خطرا، بل ضرورة

الفطام

ولهذا السبب تحديدا، يقول الكاتب، إن رغبة إسرائيل في فطام نفسها عن المساعدات الأميركية قد تُستقبل بشكل إيجابي، مما يعيد تقديمها كشريك قوي ومستقل لا يجر واشنطن إلى التزامات خارجية.

وأكثر من ذلك، يمكن لإسرائيل أن تصبح النموذج الأول لما تطلبه إدارة ترامب من حلفائها بأن يكونوا أقوياء بما يكفي ليتحكموا في قضاياهم بأنفسهم.

وذكر أن الاعتماد على السلاح الأميركي تحول، خلال الحرب في غزة، إلى أداة ضغط لإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن "التي سعت لفرض خطوط حمراء سياسية وعسكرية على إسرائيل".

ضرورة

وقال إن الإنهاء التدريجي للمساعدات الأميركية سيضطر إسرائيل إلى توفير استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية المحلية، مما يعيد بناء ما تآكل خلال عقود من التبعية: القدرة التصنيعية، وسلاسل التوريد المستقلة، والوظائف، والصادرات، والتطور التكنولوجي.

وخلص المقدم بوسكيلا إلى أن تقليص المساعدات الأميركية إلى الصفر خلال العقد المقبل ليس خطرا، بل هو ضرورة.