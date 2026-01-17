إعلان حصيلة جديدة لشهداء حرب الإبادة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين واصلت قوات الاحتلال خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في بيان إن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 71 ألفا و548 شهيدا، و171 ألفا و347 مصابا.

وأضافت الوزارة 92 شهيدا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممن اكتملت بياناتهم واعتمدتها لجنة اعتماد الشهداء الحكومية.

وأفادت بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدا جديدا و6 مصابين.

وتواصل إسرائيل ارتكاب مئات الخروق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بالقصف وإطلاق النيران صوب الفلسطينيين، مما يسفر عن مزيد من الشهداء والجرحى.

خروق متواصلة

وواصلت قوات الاحتلال خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقال مراسل الجزيرة إن طفلا وصل إلى مجمع ناصر الطبي بعد إصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت وابلا من الرصاص في مناطق جنوب مدينة خان يونس.

كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة الفتاة إنجي العطار (15 عاما) برصاص إسرائيلي داخل مدرسة حلاوة لإيواء النازحين في جباليا شمالي القطاع.

تزامن ذلك مع قصف مدفعي داخل مناطق انتشار الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي أن الفلسطيني سامي حسن الحوراني (30عاما) أصيب بشظايا قنبلة أطلقتها مسيَّرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات، اليوم السبت، داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة ودير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة.