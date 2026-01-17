برلمانية فرنسية تكشف عن موقع إلكتروني مخصص لمراقبة المسلمين

كشفت صابرينا صبايحي، العضو في الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، عن موقع إلكتروني يتعقب المسلمين في البلاد، ويرصد تجمعاتهم وأماكن إقامتهم.

وقالت صابرينا، النائبة عن حزب الخضر، للجزيرة مباشر إن الموقع يتيح معرفة أماكن المسلمين في فرنسا وتصنيفهم حسب الأسماء ونسبهم في الأحياء المختلفة، مضيفة أنه يشكّل تهديدا مباشرا لأمن المسلمين ويزيد من مخاوف الاعتداءات، خصوصا مع تنامي الهجمات على المساجد وحوادث الاعتداء على النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة.

وأوضحت أنها صادفت تغريدة تقول "إذا أردنا البحث عن مسجد أو أحياء تضم نسبة كبيرة من حاملي الأسماء العربية أو المسلمة، فهناك موقع يوفر ذلك"، مشيرة إلى أنه يحمل اسم "إلى أين تتجه فرنسا؟".

وقالت البرلمانية الفرنسية إنها دخلت الموقع فوجدت عليه خرائط تفاعلية تُظهر كل هذه المعطيات، محذرة من أن مثل هذه الأنشطة تهدد سلامة المسلمين وقد تقود إلى استهدافهم.

وتابعت أن وضع المسلمين في فرنسا أصبح خطيرا، مشيرة إلى أن كثيرين منهم يخفون هويتهم خوفا من التمييز أو الاعتداء.

كما قالت صبايحي إنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى وزير الداخلية لإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي لإغلاق الموقع.

وأضافت أن منظمة مناهضة للعنصرية انضمت أيضا إلى القضية، وقدَّمت بلاغا قانونيا دعما لإجراءات القضاء.

وقالت النائبة الفرنسية "المسلم ليس عدوا لأحد، هو يريد فقط أن يعيش بسلام في فرنسا"، مؤكدة ضرورة وقوف الجميع "ضد محاولات وصم المجتمع واعتباره كبش فداء، وأن نحمي حقوق كل المواطنين أمام أي خطاب كراهية أو عنف".