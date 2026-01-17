النائب العام اليمني يحقق بوقائع فساد وجرائم منسوبة للزبيدي

أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بأن النائب العام القاضي قاهر مصطفى أصدر قرارا بتكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، والتصرف وفقا للقانون.

وأوضحت الوكالة أن المادة الثانية من القرار قضت بالعمل به من تاريخ صدوره، وتنفيذه من الجهات المختصة.

وقبل يومين أصدر مصطفى قرارا قضى بتشكيل لجنة للتحقيق بالوقائع المنسوبة للزبيدي، وأوضحت الوكالة أن اللجنة ستتولى التحقيق في الوقائع المنسوبة للزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، وتشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وفق المصدر.

وأضافت سبأ أن التحقيق يشمل وقائع منسوبة للزبيدي منها "تخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد".

وسبق أن أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بإسقاط عضويته، واتهامه بـ"الخيانة العظمى، وتوزيع أسلحة وذخائر، وتشكيل مجموعات مسلحة، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وإحالته إلى النائب العام".

وقد أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي هروب الزبيدي مع آخرين، ليل 7 يناير/كانون الثاني الجاري من عدن، عقب أيام من استعادة القوات الحكومية مواقع سيطرت عليها قوات الانتقالي مطلع الشهر الماضي في شرقي اليمن.

وأوضح بيان التحالف، الذي تقوده السعودية، أن الزبيدي ومن معه فروا عبر البحر من ميناء عدن باتجاه إقليم أرض الصومال الانفصالي في جمهورية الصومال الاتحادية، مشيرا إلى أنهم قاموا بإغلاق نظام التعريف، ووصلوا إلى ميناء بربرة قبل الانتقال إلى الإمارات.