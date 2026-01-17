أخبار|العراق

أميركا تنسحب من "عين الأسد" وتسلمها للجيش العراقي

المصدر: حساب وزارة الدفاع العراقية على فيسبوك الرابط: https://www.facebook.com/share/v/1G2A7RwiNZ/ نص المنشور: رئيس أركان الجيش يشرف على توزيع المهام والواجبات في قاعدة عين الأسد بعد الانسحاب الأمريكي أشرف السيد رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، يوم السبت الموافق ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٦، على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل. ورافق سيادته خلال الزيارة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقادة الأسلحة (البرية، والجوية، وطيران الجيش)، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومدير صنف العينة، ومدير صنف الإعلام. وكان في استقبالهم قائد عمليات الجزيرة وآمر القاعدة وقائد فرقة القوات الخاصة الثانية. وفور وصوله، تابع السيد رئيس أركان الجيش مراحل تسلّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، والمتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، بالإضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش. كما تفقد سيادته جميع مفاصل القاعدة بهدف تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، وبما يضمن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات المناطة على أكمل وجه. وفي السياق ذاته، وجّه السيد رئيس أركان الجيش الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع المهام بالشكل الذي يضمن تأمين وحماية قاعدة عين الأسد لكونها من أهم القواعد العسكرية ضمن قاطع المسؤولية.
رئيس الأركان عبد ‌الأمير يارالله أشرف على توزيع المهام والواجبات بعد انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عين الأسد (حساب وزارة الدفاع العراقية على فيسبوك)
Published On 17/1/2026
آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)

أعلنت ‍وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد الجوية، ⁠التي كانت تضم قوات للتحالف ​بقيادة الولايات المتحدة بغربي البلاد، ‍بعد أن تولى الجيش العراقي السيطرة الكاملة عليها.

وذكر بيان وزارة الدفاع، وفقا ​لوكالة الأنباء ‌العراقية، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد ‌الأمير رشيد يارالله، أشرف اليوم على ‌توزيع المهام والواجبات ⁠على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأميركية منها ‌وتولّي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل".

وسبق أن توصلت واشنطن ‍وبغداد في ⁠عام 2024 إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق، ولا يُعرف الموعد الدقيق الذي بدأت فيه الولايات المتحدة سحب قواتها، ‌غير أن الخطة الأساسية نصت على مغادرة مئات الجنود بحلول سبتمبر/أيلول 2025، وأن يغادر الباقون ‍بحلول نهاية عام 2026.

واستضافت القاعدة قوات أميركية وقوات للتحالف على مدار سنوات، وتعرضت مرارا لهجمات شنتها ‌فصائل مسلحة متحالفة مع إيران خلال فترات توتر في المنطقة، منها الفترة التي أعقبت اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020.

FILE - This Dec. 29, 2019, aerial file photo taken from a helicopter shows Ain al-Asad air base in the western Anbar desert, Iraq. At least 10 rockets targeted a military base in western Iraq that hosts U.S.-led coalition troops on Wednesday, March 3, 2021, the coalition and the Iraqi military said. It was not immediately known if there were any casualties. (AP Photo/Nasser Nasser, File)
الولايات المتحدة اتفقت مع العراق عام 2024 على خطط الانسحاب (أسوشيتد برس)

وأشار ‌ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي ‌إلى بقاء عدد قليل من العسكريين بسبب بعض المشكلات اللوجستية، لكنه لم يُدل بمزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية على صفحتها على "فيسبوك" أن رئيس الأركان رافقه خلال زيارة القاعدة معاونه للعمليات، وقادة الأسلحة البرية والجوية، وطيران الجيش، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومدير صنف العينة، ومدير صنف الإعلام.

كما تابع يارالله مراحل تسلُّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، المتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، إضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتَي القوة الجوية وطيران الجيش.

وتفقَّد جميع مفاصل القاعدة بهدف تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، وبما يضمن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات المناطة على أكمل وجه.

كما وجَّه رئيس أركان الجيش الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطاعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع المهام بالشكل الذي يضمن تأمين قاعدة عين الأسد وحمايتها لكونها من أهم القواعد العسكرية ضمن قطاع المسؤولية.

