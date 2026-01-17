أميركا تنسحب من "عين الأسد" وتسلمها للجيش العراقي

أعلنت ‍وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة عين الأسد الجوية، ⁠التي كانت تضم قوات للتحالف ​بقيادة الولايات المتحدة بغربي البلاد، ‍بعد أن تولى الجيش العراقي السيطرة الكاملة عليها.

وذكر بيان وزارة الدفاع، وفقا ​لوكالة الأنباء ‌العراقية، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد ‌الأمير رشيد يارالله، أشرف اليوم على ‌توزيع المهام والواجبات ⁠على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأميركية منها ‌وتولّي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل".

وسبق أن توصلت واشنطن ‍وبغداد في ⁠عام 2024 إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق، ولا يُعرف الموعد الدقيق الذي بدأت فيه الولايات المتحدة سحب قواتها، ‌غير أن الخطة الأساسية نصت على مغادرة مئات الجنود بحلول سبتمبر/أيلول 2025، وأن يغادر الباقون ‍بحلول نهاية عام 2026.

واستضافت القاعدة قوات أميركية وقوات للتحالف على مدار سنوات، وتعرضت مرارا لهجمات شنتها ‌فصائل مسلحة متحالفة مع إيران خلال فترات توتر في المنطقة، منها الفترة التي أعقبت اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020.

وأشار ‌ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي ‌إلى بقاء عدد قليل من العسكريين بسبب بعض المشكلات اللوجستية، لكنه لم يُدل بمزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية على صفحتها على "فيسبوك" أن رئيس الأركان رافقه خلال زيارة القاعدة معاونه للعمليات، وقادة الأسلحة البرية والجوية، وطيران الجيش، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومدير صنف العينة، ومدير صنف الإعلام.

كما تابع يارالله مراحل تسلُّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، المتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، إضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتَي القوة الجوية وطيران الجيش.

وتفقَّد جميع مفاصل القاعدة بهدف تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، وبما يضمن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات المناطة على أكمل وجه.

كما وجَّه رئيس أركان الجيش الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطاعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع المهام بالشكل الذي يضمن تأمين قاعدة عين الأسد وحمايتها لكونها من أهم القواعد العسكرية ضمن قطاع المسؤولية.